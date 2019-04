WhatsApp non funziona il 14 aprile 2019, cosa sta succedendo

14 Aprile 2019 - WhatsApp è down, nuovamente. A un mese esatto dai problemi del 13 marzo che avevano colpito tutte le applicazioni di messaggistica, WhatsApp non funziona e non permette di inviare e ricevere messaggi. I primi problemi sono stati segnalati alle ore 12:40 del 14 aprile e in poco tempo le segnalazioni hanno raggiunto numeri enormi.

Il down di WhatsApp riguarda tutto il Mondo e non solo la penisola: l’applicazione di messaggistica è vittima nuovamente di un problema che la sta mettendo a dura prova. Ma WhatsApp non è l’unica applicazione del mondo Facebook che è down: sono tutte le app dell’azienda di Menlo Park che non funzionano. Oltre a WhatsApp gli utenti segnalano anche il down di Instagram, Facebook e Facebook Messenger. Per il momento da parte di Facebook non ci sono novità sul perché non funziona, ma la causa potrebbero essere nuovamente i server. Lo staff di WhatsApp è al lavoro per risolvere al più presto il problema.