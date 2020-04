Whatsapp si aggiorna: le novità

I tecnici di WhatsApp continuano a lavorare a nuove funzionalità per migliorare l’applicazione. Gli ultimi mesi sono stati molto produttivi: prima è stata la volta della modalità scura e poi di alcuni strumenti per bloccare la diffusione di fake news sul Covid-19. Nel frattempo gli sviluppatori hanno iniziato a lavorare anche su altre due funzioni che arriveranno a breve: la possibilità di inviare denaro ai propri amici e di utilizzare lo stesso account WhatsApp su dispositivi diversi.

Oggi, però, i ragazzi di WaBetaInfo hanno scovato altre funzioni “segrete” su cui l’applicazione di messaggistica sta lavorando e che dovrebbero arrivare nei prossimi mesi. Si tratta di tre strumenti di “minore importanza” ma che sono molto utili per semplificare alcune azioni all’interno dell’app. Stiamo parlando della nuova “ricerca avanzata”, della crittografia per proteggere i backup e di nuove regole per gestire al meglio il download dei contenuti. Questi nuovi strumenti sono stati scovati sulla versione 2.20.117 di WhatsApp beta per Android, ma non possono ancora essere utilizzati. Per il momento i tempi di rilascio sono sconosciuti.

Come funziona la ricerca avanzata su WhatsApp

La ricerca avanzata è stata già rilasciata per la versione beta di iOS e ora è pronta a fare il suo debutto anche su Android. È ancora in fase di sviluppo, ma non dovrebbe mancare molto al suo rilascio. Cosa c’è di diverso rispetto ad adesso? Il nuovo strumento è molto più potente e allo stesso tempo più semplice da utilizzare: permette agli utenti di ricercare direttamente la tipologia di contenuto scegliendo da un menu a tendina: foto, audio, link, GIF, video e documenti

Che cosa è Protect Backup

WhatsApp sta lavorando anche sul fronte sicurezza. Già in passato abbiamo parlato di Protect Backup, una nuova funzione che permette di proteggere il backup dei messaggi di WhatsApp su Google Drive utilizzando la crittografia. WaBetaInfo è entrato in possesso di una nuova immagine che mostra come dovrebbe funzionare lo strumento: quando lo si attiva, si apre una nuova schermata sullo smartphone nella quale inserire la password che protegge il backup dagli hacker.

Come cambia il download automatico dei contenuti su WhatsApp

Piccolo cambiamento per quanto riguarda il download automatico dei contenuti che si ricevono tramite messaggio. WhatsApp permette nelle impostazioni di scegliere quando scaricare immagini, video e messaggi audio (quando si utilizza la rete mobile, quando connesso tramite Wi-Fi, quando sei in roaming). Per coloro che hanno impostato il download automatico, nei prossimi aggiornamenti verrà introdotta una nuova regola: i contenuti ricevuti tramite l’inoltro dei messaggi e ritenuti poco affidabili da WhatsApp non potranno essere scaricati automaticamente, ma sarà l’utente a scegliere cosa fare. Un’altra iniziativa per combattere la diffusione delle fake news.

Quando arrivano le nuove funzioni di WhatsApp

Come detto all’inizio le funzioni non sono ancora disponibili, ma sono state solamente avvistate dai ragazzi di WaBetaInfo sulla versione 2.20.117 di WhatsApp beta per Android. I tempi di rilascio sono incerti, sicuramente bisognerà aspettare ancora qualche mese, i nuovi strumenti devono essere prima testati e se tutto andrà bene arriveranno poi anche sulla versione ufficiale.