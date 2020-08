WhatsApp si aggiorna, in arrivo una nuova funzione su Android

Gli sticker animati sono arrivati su WhatsApp da oramai un paio di settimane, ma gli sviluppatori sono ancora al lavoro per rendere la funzionalità più utile e semplice da utilizzare. E infatti a breve dovrebbe arrivare un nuovo strumento pensato appositamente per gli sticker. Stiamo parlando della funzione ricerca che permette di trovare facilmente l’adesivo da inviare a un proprio amico. Molto utile soprattutto nel caso in cui si hanno a disposizione centinaia di adesivi sul proprio smartphone e non si riesce mai a trovare quello giusto al momento giusto.

Il nuovo strumento è stato intravisto sulla versione 2.20.198.5 di WhatsApp beta per Android e come sempre a darne notizia sono i ragazzi di WaBetaInfo. Questa funzione è ancora in via di sviluppo e non è disponibile nemmeno nella versione beta: sono stati trovati degli screenshot all’interno del codice dell’app. Il nuovo strumento, però, non sembra necessitare di molto lavoro ed è probabile che venga rilasciato già nelle prossime settimane. Ecco come utilizzarlo.

Come funziona la ricerca degli sticker su WhatsApp

Dopo aver introdotto la ricerca avanzata nella versione beta di WhatsApp, gli sviluppatori si stanno concentrando su una funzione simile dedicata solamente agli adesivi. Come raccontato da WaBetaInfo, all’interno dell’ultima versione beta di WhatsApp per Android, la numero 2.20.198.5, ci sono molte tracce su questo strumento.

La funzione non dovrebbe essere attiva, ma per un errore di WhatsApp alcuni utenti sono già in grado di vederla nell’applicazione, anche se non è funzionante. Come si utilizza la ricerca degli sticker su WhatsApp? Molto semplice: lo strumento è integrato nella sezione degli adesivi. Cliccando sulla buca della ricerca appariranno tutti gli sticker installati sullo smartphone e suddivisi anche in tab, dedicate a diversi stati di umore: Amore, Felicità, Tristezza, ecc.

WhatsApp, arrivano due nuovi sticker

Sulla versione ufficiale di WhatsApp, invece, c’è sempre una novità a tema adesivi: gli sviluppatori hanno aggiunto due nuovi pacchetti: YaYa e Hacker Girl. Possono essere scaricati da tutti gli utenti tramite lo store di WhatsApp.

Quando arriva la nuova funzione di WhatsApp

Tornando alla funzione ricerca degli sticker, non ci sono ancora tempi certi sul rilascio, ma essendo uno strumento piuttosto semplice potrebbe fare il suo debutto nella versione beta già nelle prossime settimane.