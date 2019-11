Wind, internet gratis il 10 novembre: come attivare la promozione

10 Novembre 2019 - Regalo per gli utenti Wind: domenica 10 novembre possono navigare su internet gratis, senza utilizzare i giga del proprio abbonamento. L’offerta è rivolta a tutti i clienti Wind di telefonia mobile che hanno attiva un’offerta con ricaricabile, abbonamento mensile, partita IVA o qualsiasi altra tariffa dell’operatore telefonico.

Ad annunciare la promozione è stata la stessa azienda tramite un comunicato ufficiale e un post pubblicato sui propri canali social. E per l’occasione è stato utilizzato il testimonial ufficiale della compagnia telefonica: Fiorello. I clienti Wind non devono preoccuparsi per quanto riguarda l’attivazione: la promozione partirà in automatico senza nessun impegno da parte dell’utente. Non si conoscono i motivi per cui Wind ha deciso di fare questo regalo ai propri utenti, ma non è certo la prima volta, già in passato aveva lanciato promozioni simili. Ecco cosa fare per navigare gratis con Wind il 10 novembre.

A chi è rivolta la promozione Wind per navigare gratis il 10 novembre

Non ci sono grosse limitazioni: tutti i clienti Wind di telefonia mobile con attiva un’offerta rinnovabile, un abbonamento o una partita IVA possono navigare gratis domenica 10 novembre.

Come attivare la promozione Wind con internet illimitato

Non bisogna fare nulla per attivare il bonus di Wind. La promozione partirà automaticamente dalla mezzanotte di domenica. E anche la disattivazione sarà automatica, senza che l’utente debba inviare messaggi o effettuare chiamate al servizio clienti

Le fasce orarie per navigare gratis con Wind il 10 novembre

Non ci sono limitazioni in tal senso. I clienti Wind possono navigare gratis dalle 00:00 del 24 novembre fino alle 23:59. Da lunedì si ricominceranno a usare i giga del proprio abbonamento per navigare in Rete.

I requisiti da rispettare

Non possono sfruttare il bonus Wind i clienti che hanno SIM sospese o che hanno credito residuo pari a zero. Invece, gli utenti che non hanno già terminato i giga del proprio abbonamento mensile, potranno sfruttare il bonus per navigare gratis per un giorno. La promozione è valida per le connessioni 4G LTE, HSDPA, UMTS, EDGE o GPRS