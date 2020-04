Windows 10, nuovo aggiornamento per risolvere problemi di connessione

Microsoft rimedia alla brutta figura e, in fretta e furia, rilascia l’aggiornamento che risolve i problemi causati da uno degli ultimi update di Windows 10. Come sempre, anche se lo sembra, tutto ciò non è un gioco di parole ma la realtà: Microsoft ha appena rilasciato l’aggiornamento KB4554364 che corregge i problemi di connessione causati dall’update KB4535996.

Questa volta Microsoft ha avuto fretta di risolvere i problemi da lei stessa causati e un motivo c’è: senza connessione moltissimi dei suoi utenti con abbonamenti a pagamento a servizi come Microsoft Teams, Office365 e a servizi gratuiti come Microsoft Outlook non avrebbero potuto usarli. Infatti l’update KB4554364 si limita a risolvere solo il problema della connessione e nessun altro, sperando che non si scopra tra qualche giorno che anche questo update “rompe” qualcos’altro. Il KB4554364 è quindi disponibile dal 30 marzo sul catalogo di Microsoft Update e può quindi essere scaricato e installato tramite Windows Update.

Update KB4554364: quale problemi risolve

Sostanzialmente il problema causato dall’update KB4535996 e risolto dall’update KB4554364 è la difficoltà di connettersi ad Internet su alcuni computer, in particolare quelli protetti da una rete privata virtuale (VPN). Visto il periodo di intenso smart working, dovuto alla quarantena da Covid-19, il problema è stato sperimentato da molte persone ed è venuto presto a galla. E Microsoft non ha potuto non ammetterlo, promettendo di risolverlo. Il timore di perdere abbonati ai suoi servizi premium, e la relativa facilità della soluzione, hanno portato per fortuna in tempi molto brevi alla pubblicazione della patch.

Come installare il KB4554364

A questo punto tutti quelli che hanno avuto problemi di connessione dopo aver installato il precedente update KB4535996 dovrebbero aprire Windows Update e fare una ricerca degli ultimi aggiornamenti. Se trovare disponibile il KB4554364 allora dovete provvedere al più presto a installarlo. Naturalmente, a causa del problema di connessione stesso, sarà probabilmente necessario disattivare temporaneamente la VPN per permettere a Windows Update di connettersi a Internet e scaricare l’aggiornamento risolutivo. Dopo, però, sarà il caso di riattivare subito la rete privata virtuale e verificare il corretto funzionamento di Internet.