Windows 10, un bug rende impossibile lavorare da casa

Che gli aggiornamenti di Windows 10 portino con sé almeno tanti bug quanti ne risolvano è ormai dato quasi per scontato da moltissimi utenti. La storia recente degli ultimi due o tre anni, d’altronde, sembra proprio confermarlo. L’ultimo bug, che impedisce a molti utenti di connettersi a Internet, arriva però in un momento quanto mai inopportuno: mentre oltre un miliardo di persone è in quarantena e deve lavorare da casa, via Internet.

Il bug è stato portato dall’aggiornamento KB4535996, rilasciato a fine febbraio per risolvere oltre 50 problemi diversi. Il KB4535996 è stato già segnalato come la fonte di altri pesanti bug, alcuni dei quali impediscono di fare il login a Windows o causano crash improvvisi su molti PC aggiornati con tale update. Ora, come se non bastasse, arriva pure la segnalazione che questo aggiornamento “risolvi problemi” ha creato più di un guaio di connessione a tantissimi utenti. Sembrerebbe che il bug in questione si presenti solo in determinate condizioni, ma la cosa certa è che Microsoft non ha ancora rilasciato una patch per risolvere il bug causato dall’aggiornamento.

KB4535996: i problemi alla connessione

Il problema portato dall’update KB4535996 è semplicissimo da spiegare: il computer non si connette a Internet. È stato riscontrato sulle versioni di Windows 10 con il “May update” del 2019 e con il “November update” del 2019, entrambe poi aggiornate anche con il KB4535996. Microsoft ritiene che il difetto stia tutto nei componenti WinHTTP e WinINet, che gestiscono alcuni aspetti delle connessioni HTTP e FTP, alla base del funzionamento di Internet. Sembrerebbe, inoltre, che il problema si verifichi quasi esclusivamente se l’utente navighi sul Web tramite una rete privata virtuale (VPN).

Problemi di connessione su Windows 10, come risolverli

Molti utenti affermano che la maggior parte delle volte in cui perdono la connessione a Internet è subito dopo essersi connessi alla VPN, o subito dopo esserne usciti. Un riavvio del sistema, poi, spesso fa ripartire la connessione. Il problema, però, è che mentre il problema si manifesta non è possibile lavorare in smart working: Office 365, ad esempio, non funziona. Come non funzionano i servizi di videochat e riunioni virtuali, che hanno bisogno della connessione sempre attiva.

Una possibile soluzione è quella di non usare l’eventuale VPN, ma è sconsigliatissima: proprio se stiamo lavorando da casa dobbiamo proteggere i dati sensibili (nostri e dell’azienda) sui quali stiamo lavorando e una VPN è uno dei metodi più efficaci per farlo. Disinstallare l’aggiornamento KB4535996 sembra una soluzione più percorribile, sempre che il nostro PC non era affetto da uno degli oltre 50 bug corretti da questo update.