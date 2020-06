WindTre arriva la prima rimodulazione: come cambiano le offerte

Dopo il primo periodo di assestamento, il nuovo operatore WindTre, nato dalla fusione dei due vecchi brand, ha iniziato a rimodulare alcune offerte. Con la fusione, infatti, ogni cliente si è portato “dietro” la vecchia tariffa, che in alcuni casi è diventata insostenibile rispetto alle nuove offerte della compagnia telefonica. Per questo motivo WindTre ha varato la prima rimodulazione della sua storia, obbligando alcuni clienti a passare da un’offerta a un’altra.

Non si conosce ancora bene quali sono le tariffe coinvolte nella rimodulazione, ma in alcuni casi l’aumento arriva fino a 4 euro in più al mese. La comunicazione ufficiale è arrivata tramite un SMS che annuncia l’inizio del cambio tariffario dal 13 luglio 2020. Tutti i clienti colpiti dalla rimodulazione vedranno attivarsi sul loro numero telefonico l’offerta MIA 40 Special Edition che prevede minuti illimitati e 40 Giga di traffico al mese al costo di 10,99 euro. Come accade sempre in questi casi, i clienti possono recedere dall’offerta entro il 12 luglio. Ecco tutte le novità.

WindTre, ecco la prima rimodulazioni: 4 euro in più al mese

Negli ultimi giorni alcuni clienti WindTre hanno ricevuto il seguente messaggio: “Modifiche contratto: dal 13 Luglio 2020, la tua offerta cambia in MIA 40 – Special Edition a causa dell’insostenibilita’ economica dell’utilizzo del tuo attuale piano. Hai Min. Illimitati e 40 GB, al costo di 10.99E/mese. Al termine del traffico dati incluso: 1GB aggiuntivo a 0,99E/giorno. Per maggiori dettagli sull’offerta clicca su windtre.it/mia-se2. Diritto di recesso entro il 12 Luglio 2020 con Racc. A/R, PEC, 159, da Area Clienti, negozi WINDTRE o cambio operatore senza penali. Per info su recesso vai su windtre.it/recesso.”

I primi a dare la notizia sono stati i colleghi di mondomobileweb e per il momento non si conoscono quali sono le offerte che rientrano nel piano di rimodulazione. Si conosce, però, il motivo che ha portato il nuovo gestore a cambiare l’offerta ad alcuni clienti: l’insostenibilità economica della tariffa. WindTre ha deciso di attivare per questi utenti l’offerta Mia 40 Special Edition: minuti illimitati e 40GB di dati di traffico a 10,99 euro al mese. L’aumento diventa effettivo dal 13 luglio 2020.

Come recedere dall’offerta

Come capita per le rimodulazioni di tutti gli operatori telefonici, gli utenti hanno tempo fino al giorno prima dello scatto dell’aumento (in questo caso il 12 luglio 2020) per recedere dal contratto senza costi aggiuntivi. Per farlo è possibile inviare una lettera raccomandata, scrivere una mail PEC, andare in un punto vendita WindTre, chiamare il 159 oppure inviare una richiesta tramite l’area clienti dell’operatore telefonico.