Addio a Tre e Wind, arriva il messaggio di conferma degli operatori

4 Marzo 2020 - Prosegue la marcia di avvicinamento di Wind-Tre alla fusione che porterà alla nascita del nuovo operatore W3 (o W-Tre, sul nome ancora non ci sono grandi certezze). I clienti dei due operatori stanno ricevendo in queste ore un messaggio che li avvisa che nei prossimi giorni ci saranno delle grandi novità ed è scontato che il riferimento sia al lancio del brand unico. Lancio che come abbiamo detto nei giorni precedenti doveva avvenire il 6 marzo, ma che molto probabilmente verrà rimandato di qualche giorno o settimana.

Wind e Tre stavano organizzando un grande evento chiamato “The Wow Now” e una conferenza stampa a Roma, ma a causa del Coronavirus e delle nuove norme che sconsigliano di organizzare meeting e conferenze con un alto numero di persone, molto probabilmente verrà rimandato. L’operatore potrebbe optare per una presentazione in live streaming, soluzione adottata in questi giorni e nei prossimi mesi da tutti i giganti dell’hi-tech per i loro eventi.

Wind-Tre fusione: come si chiamerà il nuovo operatore mobile

Del nuovo operatore mobile si sa oramai quasi tutto. Gli unici dubbi che restano sono il nome ufficiale (W3 è in grande vantaggio su un ipotetico W-Tre) e il logo. Secondo alcune immagini trapelate online, il nuovo marchio scelto dovrebbe fondere i due loghi precedenti: una “W” affiancata da un numero “3”, tutto di colore arancione. Per avere la conferma ufficiale bisogna aspettare solamente pochi giorni.

Messaggio Wind e Tre agli utenti: cosa vuol dire

Molti clienti Wind e Tre in queste ore stanno ricevendo un SMS piuttosto criptico: “Tra pochi giorni daremo vita a un nuovo mondo di novita’ per esserti molto piu’ vicino. Continua a seguirci. A presto!“. A cosa fa riferimento? Molto semplicemente all’arrivo del brand unico che metterà sotto lo stesso logo tutti i clienti di Wind e Tre.

Una novità molto importante per il mercato mobile italiano: si va a formare un operatore con un altissimo numeri di clienti e in grado di sfidare ad armi pari Tim e Wind.

Fusione Wind – Tre: cosa cambia per gli utenti

La fusione tra Wind e Tre nel nuovo brand W3 porterà con sé alcune novità molto interessanti per gli utenti. In primis una rete potenziata che copre il 99% del territorio italiano e in grado di assicurare un’ottima velocità sia in upload sia in download. Inoltre, secondo alcune indiscrezioni Wind e Tre sono pronte ad annunciare per il 6 marzo il lancio della rete 5G Ready che permetterà ai clienti di collegarsi in alcune città italiane alla rete super-veloce.

Altra novità già annunciata è la nascita di Very Mobile, l’operatore virtuale lowcost di Wind-Tre sbarcato in Italia a fine febbraio con un’offerta all inclusive a 4,99 euro. L’obiettivo nemmeno troppo velato è di sottrarre quote di mercato a Iliad.

Per quanto riguarda le offerte, chi è già cliente Wind o Tre non dovrebbe subire modifiche: continuerà a usufruire della stessa tariffa con le stesse soglie mensili. Probabile l’arrivo di nuove offerte per i nuovi clienti che decideranno di passare al nuovo operatore W3.