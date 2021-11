Xiaomi, lo smartphone top di gamma è in offerta per il Black Friday

Mancano circa 20 giorni all’inizio ufficiale del Black Friday 2021, ma Amazon quest’anno ha voluto anticipare la data ufficiale e già da oggi 8 novembre migliaia di prodotti sono in offerta. Smartphone, smartwatch, computer, prodotti per la smart home, sono tantissimi i dispositivi in offerta (e tanti altri ne arriveranno nei prossimi giorni). Nella categoria smartphone troviamo anche alcuni prodotti Xiaomi, brand oramai sempre più amato in Italia. E per questo Early Black Friday 2021, Amazon ha deciso di mettere in offerta al prezzo più basso di sempre lo Xiaomi 11 Lite NE.

Si tratta della versione “Lite" del super top di gamma di Xiaomi uscito quest’anno. Ma non per questo motivo ci troviamo di fronte a uno smartphone che cerca compromessi sulla scheda tecnica. Infatti monta un processore che assicura ottime prestazioni, nella parte posteriore troviamo tre fotocamere (quella principale ha un obiettivo da 64 Megapixel) e lo schermo ha una frequenza d’aggiornamento a 90Hz (caratteristica che oramai è diventata un must have). La batteria permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi e grazie alla ricarica rapida lo smartphone raggiunge il 100% in circa un’ora. Lo Xiaomi 11 Lite NE è in offerta con il 25% di sconto su Amazon (100 euro in meno sul prezzo consigliato) e per l’occasione il sito di e-commerce permette di acquistarlo anche in 5 rate a tasso zero. Ecco le caratteristiche e il prezzo dello smartphone Xiaomi.

Xiaomi 11 Lite NE: caratteristiche tecniche

Come abbiamo detto, il suffisso “Lite" non deve confondere: lo smartphone ha una scheda tecnica che assicura delle buone prestazioni. Sotto la scocca troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 778G che supporta anche il 5G (come oramai la maggior parte dei dispositivi top e medio di gamma). A completare il reparto tecnico troviamo 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (non espandibile). Lo schermo, invece, è da 6,55" con risoluzione FHD e refresh rate a 90Hz. Lo smartphone è anche Dual SIM.

Ricco anche il comparto fotografico dello Xiaomi 11 Lite NE. Nella parte posteriore trovano posto tre fotocamere: il sensore principale è da 64 Megapixel, supportato da una fotocamera grandangolare da 8MP e da un obiettivo macro da 5MP. Per migliorare la qualità degli scatti con poca luce, lo smartphone offre una modalità notturna che può essere utilizzata sia con la fotocamera frontale sia con quella grandangolare. Anche per i video sono presenti della modalità speciali che trasformano il dispositivo in una vera e propria telecamera.

Sul fronte dell’autonomia, lo smartphone monta una batteria da 4250 mAh che permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. In caso di necessità si può ricaricare lo smartphone abbastanza velocemente grazie alla ricarica rapida da 33W. Nonostante dimensioni abbastanza generose, lo smartphone non ha un peso eccessivo: solo 158 grammi.

Xiaomi 11 Lite NE: prezzo e offerta Amazon



Lo Xiaomi 11 Lite è uno degli smartphone in offerta in questo Early Black Friday 2021, l’evento di oltre due settimane che precede il vero e proprio giorno di offerte in programma il 26 novembre. Lo smartphone ha un prezzo di 299 euro, minimo storico per questo dispositivo su Amazon. Rispetto al prezzo consigliato, lo sconto è del 25% (esattamente 100 euro in meno). Per chi non volesse sborsare la cifra in un’unica soluzione, Amazon permette di acquistare lo smartphone con 5 rate a tasso zero (59,98 euro ogni rata). L’offerta termina tra otto giorni (il 16 novembre).

Lo smartphone Xiaomi è disponibile in due colorazioni:

Bubblegum Blue

Xiaomi 11 Lite – Bubblegum Blue

Truffle Black

Xiaomi 11 Lite – Truffle Black

