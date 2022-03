Xiaomi 12 ha uno schermo quasi perfetto

Un vero smartphone top di gamma 2022 non può che avere un ottimo schermo: a fare la differenza tra i prodotti premium (come iPhone 13, Samsung Galaxy S22, Oppo Find X5, Huawei P50) e il resto del mercato, infatti, è anche il display. Xiaomi lo sa ed è per questo che ha usato un ottimo display per la sua nuova gamma Xiaomi 12. Anzi, più che ottimo: quasi perfetto, secondo DisplayMate.

La società che si occupa di testing professionale degli schermi, infatti, ha pubblicato i risultati dettagliati dei test eseguiti su Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12X e i risultati ottenuti da tutti e tre i dispositivi sono veramente alti: si va da un minimo di “Very Good" a un bel po’ di “Excellent" e persino “Outstanding“. In alcuni test, addirittura, tutti e tre i nuovi Xiaomi sono “Visually Indistinguishable From Perfect“, cioè indistinguibili dalla perfezione. Quest’anno, insomma, secondo DiaplayMate Xiaomi non ha nulla da invidiare alla concorrenza e i suoi smartphone flagship (in attesa dell’ancor superiore Xiaomi 12 Ultra) possono competere ad armi pari con i Samsung, gli iPhone e tutti gli altri top. I prezzi, d’altronde, già lo confermavano: i telefoni Xiaomi ormai vanno considerati dispositivi premium a tutti gli effetti.

Gamma Xiaomi 12: i tre display

Ma come hanno fatto i tre Xiaomi 12 a lasciare a bocca aperta i tecnici di DisplayMate? Con tre schermi dotati delle migliori tecnologie disponibili. Xiaomi 12X, il meno evoluto dei tre, ha un display AMOLED da 6,28 pollici con refresh a 120 Hz, compatibile Dolby Vision e HDR10+, con risoluzione di 1.080×2.400 pixel e una luminosità di ben 1.100 nit. Lo stesso ottimo schermo lo troviamo, identico, anche su Xiaomi 12 “liscio“.

Su Xiaomi 12 Pro si sale persino di livello: la tecnologia è AMOLED LTPO, quindi con refresh variabile fino a 120 Hz, si conferma il supporto a Dolby Vision e HDR10+, ma le dimensioni salgono a 6,73 pollici, la risoluzione arriva a 1.440×3.200 pixel e, soprattutto, il display è letteralmente un faro nella notte: luminosità massima di picco di 1.500 nit.

Xiaomi 12: quanto costa un top premium

Di Xiaomi 12, fino ad ora, vi abbiamo descritto solo lo schermo ed è già chiaro che siamo di fronte ad un prodotto nettamente superiore alla media del mercato. Ci sarebbe da parlare anche del resto dell’hardware, dal processore alle fotocamere.

Tutto altrettanto buono, tutto altrettanto premium, tutto altrettanto caro per Xiaomi e, di conseguenza, Xiaomi 12 non è economico per chi lo compra. I prezzi di listino di Xiaomi 12X partono da 699 euro, quelli di Xiaomi 12 da 799 euro e quelli di Xiaomi 12 Pro (con il display migliore dei tre) parono da 1.099 euro.