Xiaomi 13 Ultra avrà fotocamere da sogno

La gamma Xiaomi 13 è arrivata sul mercato cinese lo scorso anno, mentre la diffusione nel resto del mondo è stata ufficializzata poco prima del Mobile World Congress 2023 di Barcellona, nel quale l’azienda avrebbe dovuto mostrare anche il nuovo modello Ultra. Alla fine, però, tutto si è concluso con un nulla di fatto e di questo nuovo smartphone non ci sono ancora notizie ufficiali. Non mancnao, invece, i soliti rumor che stanno rimbalzando sui social. Ultimo, in ordine di tempo, quello che riguarda il comparto fotografico del futuro Xiaomi 13 Ultra, che secondo un noto leaker sarà tecnicamente molto evoluto grazie a 4 sensori, tutti da 50 MP.

Xiaomi 13 Ultra: le fotocamere

L’indiscrezione è stata condivisa da Yogesh Brar, leaker secondo il quale Xiaomi 13 Ultra avrebbe quattro fotocamere da 50 MP con calibrazione Leica. Lo smartphone, quindi, non avrà alcun sensore di serie B, ma solo fotocamere di alta qualità.

Nello specifico, il nuovo Xiaomi della serie 13 avrà un sensore principale da 50 MP, uno ultra-wide da 50 MP e due sensori con ottica zooom, sempre da 50 MP. Per la selfiecamera, invece, tutti i rumor sembrano indicarne una da 32 MP.

Xiaomi 13 Ultra: come sarà

Secondo secondo Yogesh Brar Xiaomi 13 Ultra avrà un display AMOLED LTPO da 6,7 pollici, con risoluzione Quad HD+ e refresh rate variabile fino a 120 Hz, grazie alla tecnologia LTPO.

Il processore in dotazione sarà uno Snapdragon 8 Gen 2 abbinato a due probabili tagli di memoria con 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione oppure 16/512 GB. Infine, secondo il leaker la batteria sarà da 4.900 mAh con ricarica cablata a 90 W e wireless da 50 W, mentre il sistema operativo sarà Android 13 con interfaccia MIUI 14.

Xiaomi 13 Ultra: quanto costerà

Al momento non ci sono indicazioni riguardo la data d’uscita di Xiaomi 13 Ultra né tantomeno sul prezzo. In Cina dovrebbe essere presentato ufficialmente tra la fine di questo mese e il prossimo, ma non c’è ancora una data ufficiale. E’ ufficiale, perché lo ha confermato la stessa Xiaomi, che questo modello avrà una distribuzione globale, quindi arriverà anche in Europa.

Difficile fare ipotesi sul prezzo. Xiaomi 12S Ultra (in foto d’apertura) è stato lanciato l’anno scorso in Cina al prezzo, al cambio attuale, di circa 870 euro. I migliori cameraphone di altri produttori, paragonabili a Xiaomi 13 Ultra, che sono arrivati in Europa vengono tutti venduti a prezzi ben più alti: Samsung Galaxy S23 Ultra parte da 1.279 euro, Huawei Mate 50 Pro costa 1.199 euro, iPhone 14 Pro non costa meno di 1.399 euro.