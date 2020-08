Xiaomi Mi 10 Ultra, fotocamera top che sfida le reflex

Xiaomi ha dato appuntamento all’11 agosto per la presentazione di nuovi smartphone per festeggiare il decimo anniversario dalla nascita. E per onorare al meglio un evento del genere presenterà un dispositivo con delle caratteristiche tecniche veramente uniche: lo Xiaomi Mi 10 Ultra. Si tratta di uno smartphone di cui abbiamo parlato ancora molto poco, perché salito all’onore delle cronache solo nelle ultime settimane.

Come si può intuire dal nome, però, sarà un dispositivo unico nel suo genere. Farà parte della famiglia Xiaomi Mi 10, ma si differenzierà per molti aspetti a partire dalle dimensioni dello schermo e dal comparto fotografico. Nelle ultime ore sono apparse in rete delle immagini che raffigurano la cover del Mi 10 Ultra e balza all’occhio un particolare: uno spazio molto grande per il comparto fotografico. Questo fa pensare che Xiaomi abbia fatto le cose in grande e che lo smartphone abbia almeno cinque sensori, tra cui uno periscopico per le foto zoomate. Inoltre, sulla cover è presente anche la scritta “100x Infinity Zoom”, altra indicazione sul fatto che il comparto fotografico sarà il vero punto di forza del dispositivo.

Xiaomi Mi 10 Ultra, la scheda tecnica

Grandi notizie sulle caratteristiche dello smartphone non ne abbiamo, ma è possibile immagine che siamo di fronte a un dispositivo con caratteristiche premium, ben superiori a quelle di un normale top di gamma. A bordo ci sarà quasi sicuramente il chipset Snapdragon 865+ con almeno 12GB di RAM e 128GB di memoria interna. Lo schermo dovrebbe essere abbastanza grande (superiore ai 6,5 pollici) con un foro in alto a destra dove viene inserita la fotocamera frontale.

Il comparto fotografico sarà il pezzo forte del dispositivo. Le immagini trapelate in rete mostrano uno spazio bello grande nella cover posteriore per il comparto fotografico, segnale che saranno almeno quattro, se non addirittura cinque i sensori. Quello principale dovrebbe essere da 108 Megapixel, se non addirittura superiore, con a supporto una fotocamera grandangolare e un sensore periscopico con zoom fino a 100x. Gli altri due sensori potrebbero servire agli scatti macro e alla profondità di campo.

Anche la batteria sarà importante: 5000mAh con ricarica wireless super rapida. Il lettore per le impronte digitali sarà posizionato sotto il display.

Xiaomi Mi 10 Ultra, prezzo e data di uscita

Lo Xiaomi Mi 10 Ultra verrà presentato l’11 agosto in Cina e potrebbe debuttare in Europa solo nell’autunno inoltrato. Per quanto riguarda il prezzo, difficilmente sarà economico: si potrebbero superare facilmente i 1000 euro.