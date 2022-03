Xiaomi Mi Band 7 sta arrivando: gli indizi nel codice dell'app

Xiaomi Mi Band 7 si farà e, molto probabilmente, arriverà presto. E’ quanto si può ipotizzare, con una buona dose di confidenza, dopo che Magial Unicorn, programmatore francese e autore del blog Logger, ha trovato indizi sul nuovo modello all’interno dell’app Zepp.

Si dirà: l’app Zepp è quella dei wuearable di Amazfit, non quella delle Mi Band. Vero, ma Amazfit è un marchio di Huami, che a sua volta è una controllata di Xiaomi e, quindi, unendo i puntini si scopre che il nuovo modello, che all’interno dell’app viene denominato “L66“, è proprio la settima versione della fitness band di Xiaomi. Per essere più precisi, di L66 dentro l’app ce ne sono due: nome in codice M2129B1 e M2130B1. Probabilmente si tratta dello stesso prodotto, in versione con e senza il chip NFC per i pagamenti digitali contacles. Oppure di due varianti regionali dello stesso prodotto.

Xiaomi Mi Band 7: come potrebbe essere

All’interno del codice dell’app Zepp Magical Unicorn ha trovato riferimenti espliciti alla risoluzione dello schermo, alla funzione Always on Display e alle attività sportive monitorabili.

Lo schermo di Xiaomi Mi Band 7 sarà un po’ più grande di quello di Xiaomi Mi Band 6: 192×490 pixel, contro i 152×486 pixel. La presenza della funzione AOD, invece, si deduce da due sfondi aggiuntivi in scala di grigio, che su Mi Band 6 (in foto d’apertura) non ci sono.

Per quanto riguarda le attività sportive, infine, Magical Unicorn ha trovato le icone relative a ben 166 sport diversi: dagli scacchi alla corsa, passando per motocross e poledancing.

Trovati anche riferimenti alla funzione Smart Alarm, che in pratica è una sveglia che tiene conto del ciclo del sonno personale e si attiva al momento giusto per ottenere un risveglio dolce. Trovata anche una gestione più raffinata del risparmio energetico e un riferimento ad una presenza del GPS (tutta da verificare).

Xiaomi Mi Band 7, quindi, sarebbe la naturale evoluzione di Mi Band 6, ma non certo una rivoluzione.

Xiaomi Mi Band 7: disponibilità e prezzo

Siamo ancora nel campo delle previsioni, quindi date di uscita e prezzo finale non sono affatto noti. Considerate le migliorie apportate e tenendo conto del prezzo del modello precedente Mi Band 6 (circa 50 euro in versione NFC), possiamo immaginare una fascia di prezzo tra i 50 e i 60 euro: 50 se non c’è il GPS, 60 se invece c’è.