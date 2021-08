Xiaomi Mi Notebook: Pro nell'hardware ma non nel prezzo

Altri due notebook si inseriscono nella nota filosofia di Xiaomi, quella di offrire oggetti di qualità a prezzi accessibili: sono i nuovi Mi Notebook Pro e Mi Notebook Ultra annunciati nelle scorse ore, due macchine che espandono il catalogo dell’azienda già composto da parecchi modelli di valore.

E di notevole valore, specie in rapporto al prezzo, sono anche i due nuovi Mi Notebook, che peraltro condividono tante caratteristiche tecniche come l’utilizzo dei processori Intel Core di undicesima generazione, la costruzione in alluminio, o la dotazione in termini di ingressi, Thunderbolt 4, USB-C, USB 3.2 Gen1 e HDMI 1.4. Dei due comunque quello di fascia leggermente più alta è il Mi Notebook Ultra, che dal Pro si differenzia anche per la presenza di un display da 15,6 pollici, invece che da 14 pollici, con una frequenza di aggiornamento che tocca i 90 Hz invece dei tradizionali 60 Hz di Mi Notebook Pro.

Xiaomi Mi Notebook Ultra e Pro, differenze

Come anticipato, una delle differenziazioni più importanti tra i due nuovi Mi Notebook di Xiaomi è nel display: Ultra ne possiede uno da 15,6 pollici e 90 Hz con tecnologia IPS da 3.200 x 2.000 pixel in formato 16:10 e luminosità massima di 300 nit, Pro uno da 14 pollici, 60 Hz e 2.560 x 1.600 pixel.

L’altra principale differenza risiede nella capacità della batteria, diretta conseguenza dei display diversi e quindi dimensioni differenti: 70 Wh per Ultra, 56 Wh per Pro, entrambe con ricarica rapida a 65 watt via USB-C. E poi, appunto, dimensioni e peso: Ultra misura 350,1 x 242,3 x 17,9 mm per 1,7 kg di peso, Pro 315,6 x 220,4 x 17,3 mm per 1,4 kg.

Xiaomi Mi Notebook, caratteristiche comuni

Le differenze tra i due nuovi notebook Xiaomi, di fatto, si limitano a quelle. Le restanti caratteristiche tecniche sono condivise, a partire dai processori: Intel Core i7-11370H o Core i5-11300H, con 8 o 16 GB di memoria RAM DDR4 a 3.200 MHz a seconda della configurazione scelta, mentre lo spazio di archiviazione in SSD PCIe è invariante a 512 GB.

Sul fronte della connettività ci sono un ingresso Thunderbolt 4 ed una USB-C, entrambe con power delivery, una USB 3.2 e una 2.0, un HDMI 1.4, e poi Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1. Presente una webcam a 720p per le videochiamate ed un lettore di impronte digitali per lo sblocco sicuro con Windows 10, che è preinstallato.

Per l’audio i due nuovi Xiaomi Mi Notebook Ultra e Pro si affidano ad una coppia di altoparlanti da 2 watt, con tecnologia DTS, jack da 3,5 mm e microfono. Una sola colorazione proposta, identica per entrambi: Lustruous Gray.

Xiaomi Mi Notebook Ultra e Pro, prezzi

I prezzi di Xiaomi Mi Notebook Ultra e Mi Notebook Pro per il momento sono stati comunicati solo per l’India, e non sappiamo se e quando saranno disponibili dalle nostre parti dove comunque, a causa di tasse e balzelli vari, i prezzi saranno superiori rispetto a quelli sotto, convertiti in euro per avere un’idea di quanto potrebbero costare.

Xiaomi Mi Notebook Pro parte da circa 650 euro per la variante con chip i5 e 8 GB di RAM per finire sui circa 830 necessari per quella con i7 e 16 GB di RAM.

Xiaomi Mi Notebook Ultra parte da circa 690 euro per la variante con chip i5 e 8 GB di RAM per finire sui circa 880 necessari per quella con i7 e 16 GB di RAM.