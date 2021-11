Xiaomi, lo smart TV economico è la miglior offerta del Black Friday

Il Black Friday è arrivato, anche se come bene sappiamo le offerte sono iniziate oramai da più di una settimana. Alcune promozioni, però, sono state lanciate solo nelle ultime ore ed essendo in concomitanza con il Black Friday hanno degli sconti molto interessanti. Come, ad esempio, il televisore intelligente Xiaomi Mi Smart TV P1, al momento uno degli smart TV più interessanti per rapporto qualità – prezzo. E soprattutto per lo sconto che supera il 30%.

Lo Xiaomi Mi Smart TV P1 è disponibile su Amazon in due versioni che differiscono solamente per le dimensioni dello schermo: 50 e 55 pollici. Il prezzo è rispettivamente di 399,90€ per il modello più piccolo e di 449,90€ per quello più grande. Si tratta a tutti gli effetti di smart TV economici per le caratteristiche che offrono: lo schermo ha una risoluzione 4K, a bordo è presente il sistema operativo Android TV ed è già pronto per supportare il nuovo digitale terrestre quando verrà completato lo switch-off. Tra gli smart TV, lo Xiaomi Mi Smart TV P1 è una delle migliori offerte del Black Friday.

Xiaomi Mi Smart TV P1: le caratteristiche

Tralasciando le dimensioni dello schermo, il resto della scheda tecnica dei due smart TV è lo stessa. A partire dal display che ha una risoluzione UHD 3,840 x 2160 pixel. Supporta anche il Dolby Vision e HDR10+ per dettagli ancora maggiori sia nelle aree chiare e sia in quelle scure. Le immagini sono più fluide grazie al MEMC che è in grado di inserire automaticamente i frame di compensazione in contenuti con frequenza di fotogrammi ridotta. In questo modo si elimina il tearing e si annullano quelle fastidiose vibrazioni tipiche dei programmi con refresh rate ridotto. Il televisore ha anche 2GB di RAM e 16GB di memoria interna.

Lo smart TV si basa sul sistema operativo Android TV che garantisce l’accesso a un numero praticamente infinito di applicazioni. È possibile installare tutte quelle più utilizzate dagli utenti, a partire da Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN e YouTube. C’è anche il supporto a Chromecast e a Miracast. Si può controllare lo smart TV economico di Xiaomi anche con la voce, utilizzando Google Assistant.

Lo Xiaomi Mi Smart TV P1 supporta anche il nuovo digitale terrestre ed è pronto per quando sarà completato lo switch off (non servirà acquistare un decoder aggiuntivo).

Black Friday, Xiaomi Mi Smart TV P1 in offerta: prezzo e sconto

Lo smart TV Xiaomi Mi Smart TV P1 è una delle super-offerte del Black Friday 2021 di Amazon. Il televisore intelligente può essere acquistato a un prezzo di 399,90€ per la versione con schermo da 50" (-33% sul prezzo di listino) e 449,90€ per il modello più grande da 55" (-15% sul prezzo precedente).

Per il modello da 50" è possibile anche pagare a rate a tasso zero: 5 rate da 79,98€ al mese. Il servizio è offerto da Amazon. Come per tutti gli acquisti effettuati durante il Black Friday, il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2022.

Xiaomi Mi Smart TV P1 – 50 pollici

Xiaomi Mi Smart TV P1 – 55 pollici

