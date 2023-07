Xiaomi Redmi Note 11 Pro, minimo storico: è da comprare subito

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Mancano pochissime ore alla conclusione di questo Prime Day 2023 estivo di Amazon e ancora troviamo ottime offerte su tantissimo prodotti. Se non volete perdervi nemmeno una promo, iscrivetevi gratuitamente sul nostro Canale Telegram (clicca qui): vi aggiorniamo in tempo reale su tutto quello che trovi ancora su Amazon. E tra le offerte speciali, ce ne è una che sta catturando l’attenzione di tanti utenti e riguarda il Redmi Note 11 Pro. Lo smartphone top di gamma di Redmi, colosso cinese nato all’interno di Xiaomi e da cui prende ispirazione, è disponibile al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 32% che fa risparmiare 120€. Una promo pazzesca impreziosita anche dalla possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero.

Il Redmi Note 11 Pro è lo smartphone perfetto per chi vuole spendere il giusto e avere allo stesso tempo uno smartphone super prestazionale. Schermo molto grande con refresh rate fino a 120Hz, tripla fotocamera posteriore con sensore professionale da 108MP e una batteria che dura tantissimo e ti accompagna fino a due giorni. Troviamo anche un processore Snapdragon con modem 5G per navigare alla massima velocità possibilità. Insomma, tutte le caratteristiche in regola per diventare il best-buy di questo Prime Day 2023.

Redmi Note 11 Pro: la scheda tecnica

Un telefono top di gamma al prezzo di un medio di gamma. L’offerta è talmente eccezionale che fa diventare il Redmi Note 11 Pro uno dei dispositivi con il miglior rapporto qualità-prezzo disponibili su Amazon. Per capire bene l’eccezionalità della promo basta analizzare velocemente la scheda tecnica.

Partiamo dallo schermo. Redmi ha dotato il suo flagship killer di un display AMOLED da 6,67" con risoluzione FullHD e refresh rate fino a 120Hz. La fluidità la fa da padrone: tutto scorre velocemente e senza freeze. Il merito è anche del processore Snapdragon 695 dotato anche di modem per il 5G per navigare alla massima velocità possibile. A supporto anche 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Il comparto fotografico è una vera sorpresa. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 108MP di livello professionale. Si tratta della stessa fotocamera che troviamo solitamente solo nei dispositivi top di gamma e molto più costosi. A supporto anche un obiettivo grandangolare da 8MP e un sensore macro da 2MP. La qualità delle immagini è elevatissima, anche grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale che si fa trovare pronta in ogni situazione.

Chiudiamo con l’ultima caratteristica che impreziosisce questo Redmi Note 11 Pro: la batteria da 5.000mAh con ricarica rapida da 67W per avere il 100% di autonomia in circa trenta minuti. La tecnologia LiquidCool, invece, assicura temperature bassissime anche sotto sforzo e mette al riparo le componenti interne da possibili rotture o surriscaldamenti.

Remi Note 11 Pro, offerta Prime Day 2023: prezzo e sconto

Per il Prime Day 2023 il sito di e-commerce rilancia una delle migliori offerte degli ultimi eventi targati Amazon. Infatti ritroviamo il Redmi Note 11 Pro in offerta e a un prezzo eccezionale di 259,90€ grazie allo sconto del 32%. Il risparmio è di ben 120€ e puoi anche pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Cofidis e che puoi attivare in fase di check-out. Come tutte le offerte del Prime Day, è riservata solamente agli utenti Prime: se ancora non sei abbonato, puoi farlo oggi utilizzando i 30 giorni di prova gratuita, basta cliccare qui. Lo smartphone è già disponibile nei magazzini Amazon e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Hai poche ore per approfittare della promo, quindi dovete essere velocissimi.

