Xiaomi sta per lanciare altri due top di gamma Android

Stando a quanto riportato dal celebre leaker Digital Chat Station, il colosso cinese Xiaomi sarebbe quasi pronto a lanciare i suoi due prossimi smartphone di fascia alta. I due terminali Android in arrivo sono lo Xiaomi 12 Ultra e il Redmi K50 Gaming Edition. Entrambi i modelli sono molto attesi da diverse settimane, e per questo anche spesso oggetto di rumor e indiscrezioni come quest’ultima.

Modello top di gamma, lo Xiaomi 12 Ultra dovrebbe essere dotato di specifiche tecniche degne di nota, tra cui una batteria leggermente più grande rispetto a quella di Xiaomi 12 Pro, e di una configurazione fotografica di alto livello. Su queste caratteristiche, poche ore fa, sono emerse delle speculazioni piuttosto interessanti. Stesso discorso sul fronte Redmi, che si appresta a presentare il suo gaming phone K50 Gaming Edition tra pochi giorni. Infatti, la compagnia cinese ha appena ufficializzato la data di lancio del device, confermando anche il nuovo design e mostrandoci il modulo fotografico posteriore.

Xiaomi 12 Ultra: come sarà

Digital Chat Station ha affermato che l’autonomia energetica dello Xiaomi 12 Ultra sarà garantita da una cella da 4.860 mAh, con ricarica ultra rapida da 120 W cablata e wireless da 50 W. A dare splendore allo smartphone ci dovrebbe essere un ampio e fluido display da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Per quanto riguarda il comparto fotografico, si parla di un modulo con quattro obiettivo con il principale da 50 megapixel (dovrebbe essere l’ISOCELL GN5 prodotto da Samsung). Sul fronte chipset, vi sono ancora dei dubbi circa la presenta a bordo dello Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm o sulla versione “Plus“.

Redmi K50 Gaming Edition: data di lancio

Non ci sono più dubbi, il Redmi K50 Gaming Edition sarà presentato in Cina il 16 febbraio. Il poster diffuso dalla società (in foto) rivela che il device avrà un modulo posteriore con tre sensori e dei dettagli che piaceranno ai gamers (come i tasti da gioco trigger alloggiati su uno dei bordi del telefono).

Sotto il cofano dell’atteso gaming phone – che conterà su un pannello AMOLED FHD+ con refresh rate sino a 120Hz – troveremo con certezza il processore Snapdragon 8 Gen 1, oltre al duplice sistema di raffreddamento e una cella da 4.700 mAh con la ricarica veloce da ben 120 W.

Prezzi e disponibilità

Sul costo dello Xiaomi 12 Ultra non sono emerse informazioni precise, ma siamo certi che non sarà un dispositivo economico. Il terminale, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe approdare in Europa tra non molto.

Per quanto riguarda il Redmi K50 Gaming Edition, al momento è difficile considerare l’approdo nel mercato europeo. D’altra parte, però, il telefono potrebbe avere un prezzo molto competitivo.