Xperia 1 III: il nuovo top di gamma di Sony in arrivo

Sony potrebbe annunciare molto presto un altro smartphone top di gamma: il nuovo Xperia 1 III. Il successore di Xperia 1 II, presentato a febbraio 2020, potrebbe avere un design simile ed essere equipaggiato con il nuovo potente processore Qualcomm Snapdragon 888.

Le prime indiscrezioni sulle caratteristiche arrivano dal noto leaker Anthony, alias The Galox su Twitter, che le ha svelate in un cinguettio. L’Xperia 1 III potrà contare su uno schermo 4K HDR OLED da 6,5 pollici e con rapporto d’aspetto 21:9, proprio come il suo predecessore. Se non si hanno ancora informazioni sulla protezione, che potrebbe essere un vetro Corning Gorilla Glass 6 o superiore, sembra che il nuovo top di gamma di Sony sfoggerà una luminosità dello schermo incrementata del 15%. Anche il design resta simile, con il lettore di impronte per lo sblocco dello smartphone posto lateralmente.

Xperia 1 III, le caratteristiche del top di gamma

Il nuovo top di gamma di Sony sarà equipaggiato con un Soc di ultima generazione, lo Snapdragon 888, che potrà contare su 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. La RAM sorprende, considerati i 12 GB in dotazione a Xperia 1 II, ma non è escluso che lo smartphone potrebbe arrivare con diverse versioni fino a eguagliare il predecessore. L’Xperia 1 III supporta quindi lo standard di connettività 5G e dovrebbe essere certificato IP65 o IP68, sarà quindi impermeabile.

Lo schermo è un display da 6.5 pollici 4K HDR OLED, che stando alle indiscrezioni sarà il 15% più luminoso, ma non ci sono conferme su un aumento della frequenza di refresh, ferma a 60 Hz nel predecessore. Nessuna indiscrezione nemmeno sulla capacità della batteria e sul comparto fotocamera, che sarà sicuramente soggetto a miglioramenti data l’ottima qualità che contraddistingue Sony nel settore.

Xperia 1 III: quando arriva e quanto costa

Al momento non c’è ancora una data di lancio per Xperia 1 III, che dovrebbe uscire comunque entro il primo semestre del 2021. Se Sony seguirà il calendario già utilizzato per il predecessore Xperia 1 II, potrebbe arrivare entro il prossimo febbraio.

Nel tweet del leaker Anthony non manca un’indiscrezione sul prezzo di lancio, che dovrebbe essere di 1199 euro, circa 980 euro al cambio corrente, che resta invariato rispetto al precedente modello della serie.