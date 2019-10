Yahoo Mail non funziona oggi, cosa sta succeendo

Yahoo Mail è down. Serata complicata per gli utenti di Yahoo Mail: il provider di posta elettronica non permette l’accesso a causa di un “errore temporaneo 15”. Non si riesce né a inviare né a ricevere messaggi di posta elettronica e per il momento non si conosce il motivo. Non è la prima volta che Yahoo Mail non funziona: un problema simile è accaduto il mese scorso.

Sul sito downdetector.it, che raccoglie i commenti degli utenti quando un servizio o un’applicazione non funziona, sono centinaia le segnalazioni che arrivano da tutta Italia. Il down di Yahoo Mail, però, non è circoscritto al Bel Paese, ma è diffuso in tutto il Mondo, segnale che il problema è grande e ha bisogno di un po’ di tempo per essere risolto. Molto probabilmente si tratta di un guasto ai server che ha mandato KO Yahoo Mail. I tecnici sono già al lavoro per risolvere il problema al più presto. Vi terremo informati.

Perché Yahoo Mail non funziona oggi

Per il momento non si conoscono i motivi per cui Yahoo Mail è down. Dalle segnalazioni degli utenti si evince che il problema riguarda solamente il servizio e-mail e non il sito di Yahoo. Chi prova ad accedere al proprio account di posta elettronica riceve un messaggio con scritto “errore temporaneo 15“. Logicamente è impossibile sia ricevere sia inviare e-mail. Anche l’applicazione Yahoo Mail per smartphone e tablet presenta lo stesso tipo di problema. Il down di Yahoo Mail potrebbe essere causato da un disservizio ai server del provider e-mail, ma non ci sono conferme. Continueremo a seguire la situazione e vi terremo aggiornati