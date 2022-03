Yamaha lancia TW-E5B: le cuffiette wireless che proteggono l'udito

Ascoltare musica o podcast con le cuffiette a volume alto può causare, a lungo andare, gravi danni all’udito ma la tecnologia ci viene in aiuto. Ad esempio con le nuove cuffiette wireless Yamaha TW-E5B, che sono dotate del sistema Listening Care che serve proprio a proteggere la salute dell’orecchio, grazie ad un sofisticato algoritmo che rende inutile alzare al massimo il volume.

Le nuove cuffiette Yamaha TW-E5B, che sono state presentate in occasione della Giornata mondiale dell’Udito, sono dotate della tecnologia Yamaha True Sound che, in pratica, consiste un una raffinata equalizzazione che restituisce un suono più fedele possibile all’originale, permettendo all’ascoltatore di godere della musica così come l’autore l’ha pensata, scritta e suonata. A questa base le nuove cuffiette wireless del produttore giapponese aggiungono quella Listening Care, che Yamaha definisce come una “equalizzazione intelligente a qualsiasi volume" e che già in molti usano e apprezzano: è stata infatti introdotta nel 2021, sugli auricolari TW-E3B.

Cuffiette TW-E5B: caratteristiche tecniche

Al centro del progetto di queste nuove cuffiette è stata tenuta in considerazione la salute dell’udito a lungo termine. La progettazione, quindi, è partita dallo studio delle caratteristiche dell’orecchio e dell’udito umano.

Infatti, il design dell’alloggiamento ha un bordo progettato per adattarsi all’orecchio dell’utente per un maggiore comfort e la forma ovale degli auricolari, insieme alle quattro misure di gommini disponibili, garantiscono a tutti una vestibilità personalizzata.

Stiamo infatti parlando di cuffiette in-ear, che isolano il canale uditivo dall’esterno, e che sono dotate di riduzione attiva del rumore (ANC).

Grazie alla tecnologia True Sound, ai drive driver da 7 mm il suono è pulito e potente, ma non danneggia le orecchie anche grazie al foro posteriore che serve a gestire la contropressione dell’aria, che viene spinta dai driver durante il funzionamento.

Infine, l’autonomia delle batteria integrate nelle cuffiette è di 8 ore e mezza, con la custoria di ricarica si può ascoltare musica per 30 ore.

Yamaha Listening Care

Ma la feature in più di queste cuffiette, che le rende veramente diverse dalle altre, è la tecnologia Yamaha Listening Care. Questa tecnologia serve a evitare che l’utente alzi troppo il volume e si basa sul fatto che, quando il volume è basso, l’orecchio umano fatica a sentire le frequenze molto alte e molto basse.

Per non aumentare troppo il volume, allora, è sufficiente “pompare" solo queste due fasce di potenza e, alla fine, il volume totale sarà comunque inferiore e più che accettabile. Il tutto, precisa Yamaha, senza perdere “l’equilibrio tonale originale della musica“.

Yamaha TW-E5B: prezzo e disponibilità

Le cuffiette wireless TW-E5B sono già in mostra sul sito ufficiale di Yamaha, ma ancora senza un prezzo ufficiale di vendita né una data di inizio di commercializzazione. Per gli Stati Uniti è stato invece annunciato un prezzo di 175 dollari, con vendite a partire da aprile.