Yellow Mobile, il nuovo operatore mobile telefonico misterioso

Yellow Mobile, questo il nome del nuovo operatore telefonico che dovrebbe fare il proprio debutto on Italia nei prossimi mesi. Apparso quasi per caso nei giorni precedenti su Facebook e sul Web, il debutto di Yellow Mobile è avvolto nel mistero. Oltre a delle card di presentazione con le prime offerte e un video su YouTube, sono pochissime le informazioni disponibili sul nuovo operatore.

Yellow Mobile sarà sia un operatore di linea fissa sia mobile. Un aspetto molto interessante: negli ultimi anni i nuovi operatori si sono concentrati solamente su un mercato specifico (prediligendo quello mobile, come dimostrano gli arrivi di Iliad e di Very Mobile), poiché gli investimenti da fare sono piuttosto alti. Yellow Mobile, però, vuole stupire portando una vera rivoluzione nel mercato italiano, con offerte all inclusive per la linea fissa che partono da 4,99 euro. Secondo gli ultimi rumors, Yellow Mobile dovrebbe utilizzare la rete Vodafone e operare come operatore virtuale oppure come reseller. Ecco tutto quello che sappiamo su Yellow Mobile.

Yellow Mobile: le offerte per lo smartphone

Sulla pagina Facebook di Yellow Mobile sono state pubblicate delle card con le prime offerte di Yellow Mobile. Per il mercato della linea mobile saranno disponibili al lancio due offerte: “Small Yellow” e “It’S Yellow Mobile”. In entrambi i casi si tratta di offerte all inclusive che comprendono minuti e SMS illimitati e un quantitativo sostanzioso di giga per la connessone a internet.

Small Yellow è l’offerta entry-level:

minuti illimitati

SMS illimitati

40 GB di dati in 4G+

Costo 4,99 euro al mese.

It’s Yellow Time, invece, è l’offerta top:

minuti illimitati

SMS illimitati

100 GB di dati in 4G+

8,99 euro al mese.

Come comunicato da Yellow Time sulla pagine Facebook le offerte riguardano le nuove attivazioni e chi fa la portabilità da TIM, WindTre, Iliad e operatori virtuali. Esclusa Vodafone, rete su cui si baserà il nuovo operatore virtuale o reseller. Su questo punto ci sono ancora parecchi dubbi.

Nel prezzo dell’abbonamento mensile sono compresi anche alcuni servizi: segreteria telefonica, hotspot e Look4You, SMS che avvisa l’utente chi lo ha cercato mentre era irraggiungibile. Inoltre, come va di moda negli ultimi mesi, non ci sono costi nascosti.

Yellow Mobile: le offerte per Internet a casa

“For your Yellow Home” è il nome dell’offerta per Internet di casa di Yellow Mobile. Anche in questo caso si ha a che fare con un’offerta all inclusive lowcost:

internet illimitato

alta velocità

modem incluso (Huawei B311s)

Durata minima del contratto 12 mesi

19,99 euro al mese.

Quando arriva Yellow Mobile

Non si conosce la data di arrivo ufficiale di Yellow Mobile. Leggendo la descrizione presente sul sito internet ufficiale c’è scritto “Estate 2020”. Quindi bisognerà aspettare ancora qualche mese, nella speranza che arrivino anche nuove notizie un po’ più sostanziose.

Tutto quello che sappiamo su Yellow Mobile

L’annuncio dell’arrivo di un nuovo operatore telefonico ha creato molta curiosità in Rete. Yellow Mobile è avvolto in una sorta di nuvola di mistero: il sito web MVNONews ha provato a cercare nel registro degli operatori e nel registro delle imprese la presenza di una qualche società associata al nome Yellow Mobile, ma non ha trovato nessun riscontro.

C’è da dire, però, che sia la pagina Facebook, sia il video su YouTube sono realizzati con molta cura, segno di un forte investimento. Inoltre, in Olanda è presente un operatore mobile con lo stesso nome e le due aziende potrebbero essere collegate,