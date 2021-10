You avrà una quarta stagione

La terza stagione di You ha debuttato da pochi giorni su Netflix, ma i fan stanno già pensando alla quarta. La serie vede come protagonista Penn Badgley nel ruolo di Joe Goldberg, uno stalker che perseguita le donne di cui si innamora fino a punire e uccidere tutti coloro che le circondano, da amici a semplici colleghi, mentre lei è inconsapevole di tutto.

Alla fine della seconda stagione, Joe e la sua fidanzata Love (Victoria Pedretti) si sono trasferiti in una nuova casa e attendono l’arrivo del loro bambino. Nonostante il lieto evento, Joe non bloccherà le sue manie e la sua indole da stalker emergerà dopo aver conosciuto la sua vicina di casa. Per capire come si evolverà You 4 occorre affidarsi ancora una volta ai romanzi di Caroline Kepnes, che ispirano l’intera serie. Infatti, la prima e la seconda stagione si basano sul libro You del 2014 e su Hidden Bodies del 2016. La quarta stagione permetterà al pubblico di scoprire altri lati oscuri del protagonista.

Arriva You 4: l’annuncio di Netflix

La terza stagione di You ha debuttato sulla piattaforma il 15 ottobre. E in poche ore, Netflix ha già annunciato l’arrivo del quarto, adrenalinico, capitolo.

Le prossime puntate saranno guidate dalla storica showrunner Sera Gamble e dal team di produzione capitanato da Greg Berlanti. L’autrice ha rivelato che la voglia di continuare è data proprio dalla lettura dei romanzi di Caroline Kepnes, che riescono a tratteggiare la personalità complessa e affascinante di Joe Goldberg in modo unico. I libri sono risultati subito perfetti per realizzare la serie tv.

In un’intervista, Sera Gamble ha aggiunto che è stato emozionante dare vita al personaggio di Joe e che l’attore Penn Badgley riesce a interpretarlo alla perfezione, ha creato una personalità inquietante ma avvincente. L’intero team si è detto entusiasta di analizzare tutte le sfaccettature dei personaggi e del loro modo di relazionarsi e continuerà anche nella quarta stagione.

Da dove ripartirà la quarta stagione di You

Nella terza stagione di You, Joe e Love si sono trasferiti in una casa, intenzionati a iniziare da zero una nuova vita con il loro bambino. Vogliono rigare dritto e allontanare le loro manie e ossessioni. Tuttavia, non riescono a cambiare, Joe si sente incastrato in un matrimonio imperfetto e ha paura della sua impulsività, del suo istinto da stalker e serial killer, che saltano fuori quando conosce la sua nuova vicina di casa, Natalie (interpretata da Michaela McManus).

La quarta stagione potrebbe rifarsi ad un altro romanzo di Caroline Kepnes, intitolato You Love Me, ma ciò non è detto perché la scrittrice sta lavorando ad un altro libro inedito.

Una cosa è certa: la quarta stagione a breve entrerà in produzione, quindi non rimane che attendere le anticipazioni e notizie ufficiali diramate da Netflix.