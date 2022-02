YouTube TV su iPad sta per diventare più comodo

Stando a quanto emerso nelle ultime ore, presto YouTube TV potrà godere del comodo supporto per il Picture-in-Picture (PiP) su iPhone e iPad. Questa modalità consentirà agli utenti di guardare contenuti sulla piattaforma di Google e, allo stesso tempo, fare altre cose sui propri dispositivi. Il tutto, contemporaneamente.

Neal Mohan, a capo dello sviluppo del servizio YouTube, ha dichiarato che sebbene non sia in grado di rivelare una data precisa, il supporto picture-in-picture di YouTube TV dovrebbe approdare sui dispositivi iOS a breve: “si spera nei prossimi mesi“. Tuttavia, la funzione PiP, già disponibile per gli utenti Android da un po’ di tempo, non dovrebbe essere l’unica novità in dirittura d’arrivo su YouTube TV per i device del colosso di Cupertino. Big G, in effetti, potrebbe dotare il suo servizio TV per iOS anche del supporto per l’audio surround e di un interessante aggiornamento dell’interfaccia.

YouTube TV per iOS: tutte le novità

Non è un mistero che la rivalità tra Apple e Google vada oltre la semplice competizione per accaparrarsi nuovi utenti. Infatti, ogni volta che uno dei due colossi ha la possibilità di impedire all’altro di implementare le ultime funzionalità offerte da un servizio (privando, di fatto, gli utenti del rivale di interessanti feature) l’occasione (ghiotta) viene colta al balzo.

E questo è, in sintesi, il motivo principale per cui gli utenti di YouTube TV su Android e iOS non godono delle stesse funzionalità, sebbene utilizzino il medesimo servizio fornito da Google.

Una delle funzioni più utili che gli utenti di YouTube TV sul robottino verde utilizzano da molto tempo è, per l’appunto, Picture-in-Picture (PiP) che adesso sta arrivando anche su iOS. Come anticipato, un altro aggiornamento in arrivo sulla Mela Morsicata è relativo alla skin di YouTube TV , che includerà modifiche alla libreria e alla guida. I miglioramenti della skin interesseranno anche gli utenti Android.

Chiusura di YouTube Originals

Nell’attesa di vedere su iPad e iPhone queste novità di cui abbiamo appena parlato, ricordiamo che circa un mese si è diffusa la notizia della chiusura di YouTube Originals. Il servizio, il cui intento era di creare e ospitare contenuti originali di alta qualità, non è mai riuscito a prendere quota e a competere realmente con Netflix e Amazon Prime Video, fra gli attuali leader del settore.

In ogni caso, Google manterrà aperto YouTube Premium, servizio a pagamento di streaming disponibile anche in Italia.