ZTE Nubia Z50 Ultra ufficiale: caratteristiche e prezzo

ZTE ha presentato in Cina il suo ultimo smartphone top di gamma a marchio Nubia, caratterizzato ancora una volta dalla fotocamera sotto lo schermo (arrivata alla quarta generazione). Si tratta di ZTE Nubia Z50 Ultra ed è un dispositivo di fascia alta, con pochi compromessi e una scheda tecnica di tutto rispetto. Un telefono Android che potrà competere senza molti problema con i principali top di gamma 2023, ma probabilmente lo farà solo in Cina. La diffusione su altri mercati di questo marchio, infatti, è veramente limitata e in Europa gli smartphone Nubia non arrivano per vie ufficiali.

ZTE Nubia Z50 Ultra: caratteristiche tecniche

Il processore scelto per lo ZTE Nubia Z50 Ultra è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, abbinato a 8, 12 o 16 GB di RAM e a 256, 512 GB o 1 TB di storage (di tipo UFS 4.0, il più recente e veloce).

Il display del Nubia Z50 Ultra è una delle chicche tecnologiche di questo dispositivo e non solo per la fotocamera sotto il pannello (UDC, Under Display Camera) ma anche per le cornici molto sottili che delimitano l’area del pannello in maniera discreta. Lo schermo è di tipo AMOLED, compatibile HDR10+ e con risoluzione FHD+, misura 6,8 pollici, la frequenza di aggiornamento è di 120 Hz e la luminosità di picco è di 1.500 nit.

Sotto il pannello, oltre alla fotocamera, si trova anche il lettore per le impronte digitali. Il comparto fotografico è di fascia alta e si basa su un sensore principale da 64 MP con OIS (lo stabilizzatore ottico), su un secondo sensore Sony IMX787 per telefoto e zoom 3,3x da 64 MP (f/3.3) sempre con OIS e su sensore ultra grandangolare da 50 MP.

La fotocamera anteriore sotto lo schermo è, invece, da 16 MP. Si tratta della quarta generazione di questa tecnologia, che in passato ha mostrato grandi pregi, ma anche difetti. Si vedrà alla prova pratica se, questa volta, le immagini riprese dalla fotocamera sotto lo schermo saranno paragonabili a quelle di una fotocamera tradizionale nel notch.

Nubia Z50 Ultra è un telefono ovviamente 5G, ma ha anche tutte le altre connessioni più recenti: WiFi6, Bluetooth 5.3 e anche il chip NFC. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh, quindi molto elevata, e la ricarica rapida è da 80W, un valore alto ma non ai livelli di altri concorrenti cinesi (Realme in primis).

ZTE Nubia Z50 Ultra: disponibilità e prezzi

Come anticipato ZTE non porta in Europa il marchio Nubia, quindi difficilmente vedremo sul nostro mercato lo ZTE Nubia Z50 Ultra. In Cina, sarà disponibile dal 14 marzo a questi prezzi: