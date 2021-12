I 6 migliori auricolari bluetooth da comprare per Natale

Si avvicina la fine dell’anno e automaticamente arrivano le selezioni dei migliori prodotti conosciuti nel corso degli ultimi 12 mesi, in questo caso abbiamo cercato i sei migliori auricolari da regalare per Natale. Siamo perfettamente consapevoli del fatto che il numero sei possa essere anomalo, ma dopo aver scremato i numerosissimi prodotti testati quest’anno non siamo riusciti a scendere sotto questa quota.

Per la nostra selezione abbiamo appositamente deciso di spaziare nella fascia di prezzo, andando addirittura dai 35 ai 300 €, inserendo alcuni marchi molto blasonati, ma anche degli esordienti, che hanno mosso i primi passi nel 2021.

I criteri con cui abbiamo scelto i nostri magnifici sei sono molteplici, ma uno di quelli importanti riguarda l’applicazione con cui vengono gestiti gli auricolari e l’attenzione del produttore ai dettagli, con aggiornamenti del software per migliorare i difetti. Ovviamente tutti questi dettagli sono subordinati alla qualità del suono.

Nel vasto mare dei prodotti cinesi trovate decine di auricolari Bluetooth di costo risibile, che però non verranno mai aggiornati, che non dispongono di applicazioni per la loro gestione e, soprattutto, spesso sono dotati di algoritmi piuttosto elementari, con il risultato finale che l’audio e appena accettabile.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Un plauso a SONY

Il marchio giapponese, che da anni sta subendo una profonda trasformazione, oggi esprime una qualità eccelsa nei suoi prodotti audio, che trova la migliore espressione negli auricolari WF-1000XM4; difficilmente troverete altri dispositivi in grado di offrire la stessa pressione sonora quando si ascolta la propria musica preferita.

Non è solo questione di volume massimo, ma di capacità di creare quel fronte del suono che di solito viene generato solo dalle cuffie. Gli auricolari Bluetooth di Sony sono costosi, ma per i veri appassionati rappresentano davvero un punto di riferimento.

Da realme la qualità a prezzo da battaglia

Per moltissimi italiani il marchio realme potrebbe risultare del tutto sconosciuto, dato che ci riferiamo ad un brand cinese, nato come “sottomarca” di OPPO, ma in realtà sono già decine di milioni di utenti nel mondo, con una quota di mercato che cresce molto velocemente anche nel nostro paese. Di solito il tratto distintivo di questo marchio e quello di smartphone di buona qualità prezzo super competitivo, ora questa miscela si ripropone anche per il mondo dell’audio. realme buds air 2 sono sorprendenti per molteplici ragioni, ma su tutte c’è la qualità audio, che difficilmente si riuscirà a trovare ad un prezzo più concorrenziale, dato che questi auricolari vengono venduti intorno ai 40 €.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Gli altri auricolari bluetooth da non perdere

Come anticipato, i criteri con cui abbiamo selezionato questi auricolari si sono incrociati tra loro in modo piuttosto articolato, perché quello degli auricolari Bluetooth è un mercato che è diventato vastissimo, se pensate che Apple con AirPods fatture più di quanto altre aziende riescano ad incassare con l’intero portfolio di prodotti.

Gli Apple AirPods rappresentassero un’azienda indipendente, sarebbero uno dei brand più ricchi del mondo della tecnologia. Ecco perché nella nostra selezione non possono mancare i nuovi AirPods 3, che migliorano la qualità audio, allungano la durata della batteria e mantengono alcuni tratti esclusivi come il supporto per l’audio spaziale.

Abbiamo voluto inserire anche il prodotto di un’azienda che ha fatto il suo esordio nel 2021, si chiama Nothing ed è di proprietà del fondatore di OnePlus: Nothing Ear(1) hanno un design originale che strizza l’occhio alla fantascienza degli anni 70, sono appena stati presentati in versione nera e offrono un’ottima qualità audio ad un prezzo tutto sommato concorrenziale di 99 €.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Quest’anno tra i migliori guadagna un posto proprio OnePlus, che con i suoi nuovi auricolari OnePlus Buds Pro ha raggiunto un livello qualitativo altissimo, anche se il prezzo non è dei più abbordabili perché si parla comunque di 149 €. Bassi molto pronunciati, design elegante e, soprattutto, una delle migliori qualità in assoluto in conversazione.

Lascio per ultimi, non per una questione di merito, gli auricolari Jabra Elite 7 Pro, la punta di diamante di un marchio molto interessante come quello danese, che quest’anno ha scelto di diversificare la sua proposta aggiungendo anche un ulteriore modello con prezzo molto più contenuto, le Elite 3. Il modello che abbiamo inserito tra i migliori si differenzia per una caratteristica davvero unica, la possibilità di regolare a proprio piacimento la riduzione del rumore. Un altro riconoscimento andrebbe fatto all’azienda danese per la qualità dell’applicazione con cui si gestiscono le cuffiette, forse la migliore in assoluto sul mercato.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

C’è una caratteristica comune in tutti i modelli che abbiamo selezionato, ovvero la possibilità di usare anche la modalità trasparente, quella cioè che permette di ascoltare ciò che accade intorno a noi quando siamo in contesti in cui serve prestare attenzione. Ascoltare la musica con gli auricolari è spesso particolarmente gradevole, perché dà un senso di intimità molto forte, ma è bene prestare sempre attenzione all’ambiente che ci circonda.

Quest’anno, per chi sceglie di regalare un accessorio con cui ascoltare musica c’è davvero l’imbarazzo della scelta, ma occorre fare attenzione, perché regalare gli auricolari sbagliati, che non garantiscono un’ottima qualità musicale può diventare un boomerang.