A luglio arriva un nuovo Xiaomi: il chip è una sorpresa

La nuova linea di telefoni Xiaomi 12 sembra essere sul punto di essere completata: il prossimo Xiaomi 12S Pro, telefono di fascia medio-alta, dovrebbe arrivare presto sul mercato con a bordo un chip apprezzatissimo, anche se poco diffuso: il MediaTek Dimensity 9000 che andrebbe a sostituire lo Snapdragon 8 Gen 1 presente invece sull’attuale Xiaomi 12 Pro.

Il chip MediaTek Dimensity 9000 renderà lo Xiaomi 12S Pro un vero e proprio dispositivo di gamma alta e peraltro il primo flagship Xiaomi con SoC MediaTek. Si verrebbero, così, a creare due “sub-gamme" di Xiaomi 12: quella normale, che già conosciamo, con chip di Qualcomm e quella “S", in arrivo, con chip di MediaTek. In questo modo Xiaomi potrebbe mantenere alti volumi di vendita, senza patire i problemi derivanti dalla crisi dei chip. La notizia ci arriva dalla community Xiaomiui che precisa che le caratteristiche tecniche del telefono resterebbero sostanzialmente le stesse anche con un chip diverso. La gamma attuale di Xiaomi 12, è composta, al momento dai telefoni: Xiaomi 12X, Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro già presentati, Xiaomi 12 Ultra (pronto a essere presentato) e gli Xiaomi 12S e Xiaomi 12S Pro in arrivo.

Xiaomi 12S Pro: come sarebbe

Secondo Xiaomiui, il nuovo telefono Xiaomi 12S Pro con SoC Dimensity 9000 è pronto per essere presentato al mercato. Infatti, le prove sono state trovate nella presenza del numero di modello del telefono (2207122MC) nel database IMEI.

Grazie a questa scoperta è stato possibile risalire al nome in codice del dispositivo “dauimer" che corrisponde allo Xiaomi 12S Pro con Dimensity 9000.

Al netto della presenza del chip MediaTek Dimensity 9000, abbinato probabilmente a 12 Gb di memoria RAM e a 256 GB/512 GB di memoria di archiviazione, troveremmo anche un display AMOLED da 6,55 pollici che offre una risoluzione di 1.080×2.400 pixel e una densità di 402 punti per pollice.

Lo smartphone potrebbe essere dotato di una tripla fotocamera da 64 MP (wide) + 8 MP (ultrawide) + 5 MP (macro) posta nella parte posteriore. Sulla fotocamera frontale, potrebbe avere un sensore da 16 MP per chat video e selfie.

È probabile che lo smartphone sia alimentato da una batteria da 4.500 mAh e dovrebbe supportare la ricarica rapida da 67 W, compatibile con i due standard Power Delivery 3.0 e Quick Charge 4+. Il telefono funzionerà con il sistema operativo Android 12 e interfaccia MIUI 13.

Xiaomi 12S pro: prezzo e disponibilità

Il telefono dovrebbe arrivare sul mercato cinese a luglio e qualche mese dopo sbarcare anche in Europa e dunque anche in Italia. Considerato che lo Xiaomi 12S Pro avrà caratteristiche simili allo Xiaomi 12 Pro, che troviamo in commercio al prezzo di listino di 959 euro, ma che sarà dotato di un chip leggermente più economico (seppur altrettanto valido), possiamo aspettarci un listino sopra gli 800 euro.