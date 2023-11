Fonte foto: Xiaomi

Xiaomi si prepara rinnovare i suoi smartphone con HyperOS, il nuovo sistema operativo basato su Android 14 che andrà a sostituire la MIUI ed ha già debuttato sulla nuova serie Xiaomi 14 in Cina. Ora, però, Xiaomi punta ad accelerare la diffusione di HyperOS che, come annunciato nelle scorse settimane, arriverà (come aggiornamento) su smartphone dotati di Android 13 e MIUI. Il programma di aggiornamento sarà preceduto da una breve fase di beta test. L’arrivo di una versione stabile di HyperOS è, però, molto vicino.

Quando arriva l’aggiornamento con HyperOS

Tra fine novembre e inizio dicembre, Xiaomi ha in programma l’avvio di una fase di beta per HyperOS. Questa fase coinvolgerà vari dispositivi disponibili sul mercato cinese:

Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra

Xiaomi MIX Fold 3, MIX Fold 2

Xiaomi 12, 12 Pro, 12 Pro Dimensity Edition

Xiaomi 12S, 12S Pro, 12S Ultra

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Redmi K60, K60 Pro

Redmi K50, K50 Pro, K50 Ultra, K50 Gaming

Il rilascio dell’aggiornamento stabile, invece, è programmato per dicembre 2023/gennaio 2024 per la maggior parte dei dispositivi citati. Da notare che HyperOS non arriverà solo su smartphone e tablet ma anche su altri dispositivi. A partire dal mese di dicembre, infatti, Xiaomi aggiornerà anche alcuni modelli di Smart TV e altri prodotti IoT.

HyperOS sarà anche Global

Le tempistiche del programma di aggiornamento ad HyperOS riguardano la versione cinese del nuovo sistema operativo di Xiaomi. Non si tratta, però, di un’esclusiva per il mercato interno. Xiaomi, che ha un ruolo di primo piano sia in Europa che India e nel sud-est asiatico, ha in programma anche la realizzazione di una versione Global di HyperOS.

Per il momento, l’azienda non ha ancora divulgato alcuna informazione in merito al progetto. Non c’è, quindi, una roadmap ufficiale. I nuovi smartphone con Android 14 in arrivo sul mercato Global, però, proporranno HyperOS. Si partirà con la serie Xiaomi 14 con Snapdragon 8 Gen 3 che dovrebbe debuttare nel corso del primo trimestre del 2024.

Contemporaneamente, sempre nei primi mesi del prossimo anno, ci sarà l’avvio del programma di aggiornamento per gli smartphone Xiaomi che riceveranno HyperOS. L’azienda dovrebbe pubblicare una lista completa dei modelli nel corso delle prossime settimane, avviando anche un programma di beta test pubblico.

I primi dispositivi che dovrebbero ricevere HyperOS Global come aggiornamento saranno, quasi sicuramente, gli Xiaomi 13, 13 Pro e 13 Ultra, seguiti dai recenti 13T e 13T Pro e da tutto il resto della gamma dell’azienda. Il programma di aggiornamento dovrebbe completarsi nel corso del primo semestre del 2024.

In Europa, in futuro, potrebbero arrivare anche altri prodotti con HyperOS come, ad esempio, le Smart TV oltre ai wearable, come Xiaomi che in Cina ha già lanciato lo smartwatch Xiaomi Watch S3.