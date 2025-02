Addio a una caratteristica iconica degli iPhone

Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

Fonte foto: Anna Hoychuk / Shutterstock.com

L’arrivo dell’iPhone SE di quarta generazione è imminente, forse addirittura entro poche ore. Questo nuovo modello segna un punto di svolta nella storia degli iPhone, poiché sarà il primo a non presentare il pulsante Home e il Touch ID, elementi distintivi del design del melafonino già da oltre un decennio.

Con l’introduzione del nuovo iPhone SE4, Apple abbandona definitivamente il design iconico che ha caratterizzato i suoi smartphone per tutti questi anni. Il pulsante Home, introdotto nel 2007, è stato integrato con il Touch ID per l’autenticazione tramite impronta digitale a partire dal 2012 con l’iPhone 5s.

Il nuovo iPhone SE rappresenta quindi una transizione verso un design completamente rinnovato, seppur già visto da parecchio.

iPhone SE4: caratteristiche tecniche

Le indiscrezioni più attendibili sull’iPhone SE di quarta generazione delineano uno smartphone con un design che richiama quello dell’iPhone 14 del 2022.

Si prevede un display OLED da 6,1 pollici con notch, abbandonando così i bordi spessi e il pulsante Home dei modelli precedenti e, soprattutto, abbandonando l’ormai anacronistico display LCD. Contrariamente ad alcune voci iniziali, sembra che il nuovo modello non avrà la Dynamic Island.

Al posto del Touch ID, l’autenticazione sarà affidata al Face ID, presente nel notch.

Sotto la scocca, l’iPhone SE 4 dovrebbe montare un chip Apple A18 a 3 nm, lo stesso dell’iPhone 16. Per supportare le funzionalità di Apple Intelligence, si prevede una memoria RAM di 8 GB.

Il comparto fotografico dovrebbe essere composto da una singola fotocamera posteriore da 48 megapixel e da una fotocamera anteriore da 12 megapixel.

Altra novità importante, l’iPhone SE 4 sarà probabilmente il primo smartphone di Apple a utilizzare un modem 5G proprietario, segnalando l’intenzione di Apple di ridurre la dipendenza da Qualcomm. Per quanto riguarda le connessioni, è attesa la porta USB-C, abbandonando così la porta Lightning per la ricarica e il trasferimento dei dati, come richiesto dalla Unione Europea.

Quando arriva iPhone SE4

Il lancio dell’iPhone SE di quarta generazione è previsto a breve, forse già nelle prossime ore. Secondo molti leaker non ci sarà un evento di presentazione, ma l’annuncio dovrebbe avvenire tramite un semplice comunicato stampa.

La commercializzazione dovrebbe essere immediata in diversi mercati, incluso quello italiano. Il prezzo di partenza negli Stati Uniti dovrebbe essere di circa 500 dollari per la versione da 128 GB.

In Italia, considerando che il modello precedente era stato lanciato a 529 euro, si ipotizza un prezzo di circa 600 euro, non poco ma ben al di sotto dell’iPhone 16, che ha un prezzo di listino di 979 euro.