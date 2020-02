Addio a Wind e Tre, ecco il nuovo operatore: le novità per gli utenti

22 Febbraio 2020 - Procedono a ritmo serrato i lavori per il lancio del brand unico tra Wind-Tre. Dovrebbero mancare pochi giorni (secondo le ultime indiscrezioni la presentazione dovrebbe essere fissata per il 6 marzo 2020) al debutto del nuovo operatore italiano che unirà sotto un unico brand i clienti di Wind e Tre. Il nome scelto per la nuova azienda dovrebbe essere WTre, ma ancora non c’è l’ufficialità (sono diversi i nomi in ballo).

Wind-Tre andranno a formare uno degli operatori più grandi per quanto riguarda il numero di clienti e con una rete che copre capillarmente il territorio italiano. Per gli utenti dovrebbero esserci anche buone notizie per quanto riguarda la velocità di connessione. E nei prossimi mesi sono previste novità anche per quanto riguarda il 5G. La domanda che circola in questi giorni tra i clienti di Wind e Tre è cosa cambia per loro. La verità è che di cambiamenti non ce ne saranno poi molti. Anzi, l’unificazione dei due brand potrebbe portare a dei miglioramenti nella qualità del segnale e del servizio.

Wind e Tre, bloccato l’acquisto delle SIM sul sito internet

Un altro indizio dell’imminente lancio del nuovo brand arriva anche dai siti internet di Wind e Tre. Se si prova ad acquistare online un’offerta con solo scheda SIM (senza l’aggiunta dello smartphone) riceve come risposta questo messaggio “Prodotto non disponibile.

Siamo spiacenti, il prodotto selezionato non è disponibile.” Il messaggio è spuntato fuori nelle ultime ore, segnale che sono iniziati i lavori per convogliare l’interesse verso il nuovo brand che verrà lanciato nei prossimi giorni/settimane.

Tutti gli altri servizi sono ancora attivi, a partire dall’assistenza clienti fino ad arrivare alla ricarica online.

Fusione Wind-Tre, cosa cambia per gli utenti

Cosa devono aspettarsi i clienti di Wind e Tre con l’unificazione sotto il brand WTre? In teoria non dovrebbero esserci grossi cambiamenti: i prezzi delle offerte resteranno gli stessi, mentre il segnale e la qualità della rete dovrebbe migliorare.

Le novità più interessanti, invece, saranno per i nuovi clienti del brand WTre, ossia per coloro che decideranno di passare con il nuovo operatore. Molto probabilmente per il lancio di WTre ci saranno delle offerte promo con minuti, SMS illimitati e 50-60 giga a un prezzo molto vantaggioso.

VeryMobile, il nuovo operatore lowcost

Oltre al lancio probabile di WTre, ci sarà il debutto anche di un nuovo operatore telefonico virtuale. Come già fatto da Tim con Kena e da Vodafone con ho.mobile, WTte dovrebbe lanciare VeryMobile, un operatore che dovrebbe sfidare soprattutto Iliad. VeryMobile dovrebbe essere offerte con prezzi vantaggiosi, ma con meno servizi rispetto a WTre. Vedremo come si evolverà la situazione nelle prossime settimane.