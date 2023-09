Alzheimer: i film e le serie tv che ne parlano

Fonte foto: Disney+

Giovedì 21 settembre 2023 ricorre la Giornata mondiale dell’Alzheimer. Istituita nel 1994 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’Alzheimer’s disease international, il suo scopo è favorire la conoscenza di questa malattia che comporta il progressivo decadimento della memoria e delle funzioni cognitive. Secondo l’OMS sono oltre 55 milioni le persone in tutto il mondo che convivono con la demenza e si ritiene che questo numero sia destinato a crescere nei prossimi anni.

Il morbo di Alzheimer è stato rappresentato e raccontato anche in serie tv e film: la loro visione può diventare un modo per aumentare la consapevolezza nei confronti di questa malattia e della vita sia dei malati sia delle persone che se ne prendono cura. Ecco alcuni titoli da cercare in streaming.

This is Us

In This is Us un personaggio molto amato dal pubblico a un certo punto fa i conti con l’Alzherimer: la serie, e in particolare la stagione in cui si snoda questo sviluppo della trama, è stata acclamata dalla critica per essere stata capace di raccontare questa malattia con dignità e grazia, diventando anche un caso di studio all’Università di Pittsburgh.

La sceneggiatura è stata scritta avvalendosi di una consulenza scientifica; quindi il racconto dell’Alzheimer è particolarmente attendibile da questo punto di vista. Molto apprezzata è stata anche la volontà di raccontare le diverse reazioni emotive alla malattia da parte di chi vive insieme alla persona malata e le complesse dinamiche familiari che si instaurano. La serie è visibile su Disney+ e Prime Video.

La famiglia Savage

Uscito nel 2007 e oggi visibile su Apple Tv+, il film La famiglia Savage ha per protagonisti Wendy (interpretata da Laura Linney, che per questo film è stata candidata all’Oscar) e Jon (Philip Seymour Hoffman). Sorella e fratello si sono faticosamente costruiti la propria strada nella vita allontanandosi dal padre dispotico e autoritario, ma sono costretti a stringere nuovamente una relazione con lui quando scoprono che è malato di Alzheimer.

Una sconfinata giovinezza

Su Apple Tv+ e su Rakuten Tv c’è anche il film Una sconfinata giovinezza di Pupi Avanti, del 2010. Il film racconta la toccante storia d’amore tra Lino Settembre e sua moglie Chicca nel momento in cui i coniugi si rendono conto che i buffi vuoti di memoria di lui nascondono in realtà una malattia ben più grave.

Amour

Anche in Amour di Michael Haneke la trama ruota attorno a un amore minato dalla malattia. Qui i protagonisti sono gli anziani Georges e Anne, ex insegnanti di musica, che scelgono di starsi accanto anche quando la salute svanisce. Il film ha vinto l’Oscar come miglior film straniero e si può vedere su Prime Video.

Still Alice

Su NOW c’è invece Still Alice, film del 2014 tratto dal libro dalla neuroscienziata Lisa Genova. La protagonista è la dottoressa Alice Howland, rinomata professoressa presso la Columbia University, che in seguito a una serie di piccole dimenticanze apparentemente innocue si rende conto della presenza della malattia che la sta cambiando per sempre.