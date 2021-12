Amazon Echo al minimo storico: la miglior offerta per Natale

Anche se il Black Friday 2021 è ormai un “lontano" ricordo, i dispositivi per la smart home di Amazon continuano a essere tra le offerte più interessanti disponibili sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Dopo il successo fatto registrare nell’ultima settimana di novembre, due degli smart speaker Amazon più apprezzati tornano in vendita al loro prezzo più basso di sempre.

Si tratta dell’Echo Dot di terza generazione, disponibile a meno di 20 euro (ed acquistabile in 5 rate a interessi zero) e dell’Echo Show 5 di seconda generazione, disponibile a meno di 50 euro. Due dispositivi compatti e versatili, che potranno essere utilizzati non solo per ascoltare la musica preferita in HD (grazie a servizi di streaming musicale come Amazon Music Unilimited, gratis per 3 mesi iscrivendosi da questo link), la stazione radio preferita o le ultime notizie, ma anche controllare tutti i dispositivi della casa domotica con un semplice comando vocale. Insomma, una promozione da non lasciarsi sfuggire se si vuole iniziare a rendere “smart" la propria abitazione.

Amazon Echo Dot 3, caratteristiche e funzionalità

Il più piccolo per dimensioni, ma non per certo per funzionalità, l’Echo Dot di terza generazione è il prodotto di ingresso nella famiglia degli altoparlanti intelligenti Amazon. Non a caso diventato il prodotto più venduto su Amazon nella categoria “Elettronica", l’Echo Dot 3 è un cilindro schiacciato e di dimensioni contenute caratterizzato da una grande resa sonora. Lo smart speaker del colosso del commercio elettronico consente ovviamente di interagire con Alexa e tutte le sue skill, oltre a controllare i dispositivi della smart home presenti in casa. Per accendere una lampadina connessa o modificare la temperatura del termostato intelligente sarà sufficiente un semplice comando vocale.

Amazon Echo Show 5 seconda generazione, caratteristiche e funzionalità

Le funzionalità sono le stesse dell’Echo Dot di terza generazione – interagire con Alexa, controllare i dispositivi della smart home, ascoltare musica e stazioni radio compatibili – ma l’Echo Show 5 aggiunge un dettaglio non da poco: un display touch da 5 pollici che consente di controllare tutte le funzionalità e tutte le impostazioni anche da schermo. Così, nel caso in cui non si possa utilizzare la voce per impartire un comando, si potranno lanciare skill, modificare volume o accedere alle impostazioni anche dal display incorporato.

Lo schermo, ovviamente, può essere utilizzato anche per riprodurre slideshow con immagini salvate su Amazon Photos oppure per guardare gli episodi delle serie TV preferite o le partite della Champions League su Amazon Prime Video o accedere ai contenuti Netflix. Non solo: sincronizzando l’Echo Show 5 con una telecamera smart compatibile, sarà possibile accedere alle registrazioni o vedere le immagini live.

Amazon Echo Dot 3 e Amazon Echo Show 5 seconda generazione in offerta: sconto e prezzo

Come già accennato, a una settimana dal termine del Black Friday 2021, l’Echo Dot di terza generazione e l’Echo Show 5 di seconda generazione tornano a toccare i loro minimi storici. Lo smart speaker compatto è scontato del 60% e costa solo 19,99 euro (oppure 4 euro al mese per 5 mesi scegliendo il pagamento rateale); l’altoparlante intelligente con schermo, invece, è scontato del 47% e costa solo 44,99 euro.

Amazon Echo Dot terza generazione

Amazon Echo Show 5 seconda generazione