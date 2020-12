Amazon Prime Video: film e serie tv in arrivo a dicembre 2020

Anche Amazon Prime Video annuncia tutte le novità di dicembre, il mese caratterizzato dalla magia del Natale. In questa occasione, sulla piattaforma di streaming potremo trovare tanti film e serie tv a tema, capaci di catapultarci nell’atmosfera delle festività.

In questi mesi i cinema sono rimasti chiusi, perciò guardare una bella pellicola in streaming insieme a tutta la famiglia sarà una valida alternativa al grande schermo. Fortunatamente la piattaforma ci offre davvero tante alternative, come l’ultimo film di Guy Ritchie, intitolato The Gentlemen. E a proposito di atmosfera natalizia, è in arrivo su Prime Video il nuovo film di Alessandro Genovesi, 10 giorni con Babbo Natale. Accanto alle pellicole, non mancheranno le serie tv. La più attesa è sicuramente la prima stagione di El Cid, che vede protagonista Jaime Lorente, l’attore famoso per aver interpretato Denver de La Casa di Carta. Insomma, sarà un dicembre intenso per gli abbonati della piattaforma. Ecco i principali contenuti in arrivo.

The Gentlemen su Amazon Prime Video dal 1° dicembre 2020

Il 1° dicembre sbarca in streaming The Gentlemen, la nuova pellicola diretta da Guy Ritchie. Nel cast troviamo Matthew McConaughey nel ruolo del protagonista. Accanto a lui un cast davvero interessante, formato da Charlie Hunnam, Hugh Grant, Eddie Marsan, Colin Farrell, Henry Golding, Michelle Dockery e tanti altri.

Racconta la storia di Mickey Pearson, un emigrato che arrivato a Londra riesce a costruire un impero fondato sul commercio di marijuana. Le vicende girano intorno alla sua voglia di abbandonare tutto e ai tentativi da parte dei suoi colleghi e nemici di sottrargli il potere conquistato con gli anni.

Disponibile su Prime Video dal 1° dicembre

Il giardino segreto su Amazon Prime Video dal 10 dicembre 2020

La pellicola Il Giardino Segreto è tratta dal romanzo di Frances Hodgson Burnett. Racconta la storia di una bambina che in seguito alla morte dei suoi genitori è costretta a trasferirsi in una casa di un lontano parente, lo zio (interpretato da Colin Firth). Ma qui scopre un enorme giardino abbandonato, che nasconde incredibili segreti.

La pellicola è perfetta per i bambini e ragazzi, quindi l’ideale per una serata natalizia in famiglia, anche perché è creata dai produttori di Harry Potter e Paddington.

Disponibile su Prime Video dal 10 dicembre.

Altri film in esclusiva su Amazon Prime Video a dicembre 2020

Tra i film in esclusiva da non perdere troviamo anche 10 giorni con Babbo Natale, disponibile dal 4 dicembre, la commedia con Diego Abatantuono, Fabio De Luigi e Valentina Lodovini, diretta da Alessandro Genovesi. È il sequel di un altro famoso film italiano: 10 giorni senza mamma.

Gli altri film in esclusiva:

Antebellum: dal 14 dicembre

Weekend: dal 17 dicembre

After 2: dal 22 dicembre

Accanto a questi, l’ultimo mese dell’anno regala altre tre pellicole originali Amazon:

Sound of Metal: uscita 4 dicembre

I’m Your Woman: uscita 11 dicembre

Sylvie’s Love uscita 25 dicembre

Si aggiungeranno al catalogo tanti film famosi. A partire dal 1° dicembre: Book Club – Tutto può succedere, Funny People, Ace Ventura: L’acchiappanimali, Ace Ventura: Missione Africa. Ci saranno anche film di Natale e adatti ai ragazzi: Hotel Transylvania (dal 1° dicembre), L’appuntamento natalizio di papà (dal 2 dicembre), I fratelli Sisters (dal 28 dicembre) e tanti altri.

Le serie tv in uscita su Amazon Prime Video a dicembre 2020

Non solo lungometraggi, la piattaforma del colosso e-commerce termina il 2020 con tante serie tv di ogni genere.

Si inizia il 1°dicembre con la prima stagione di Occhi di Gatto, mentre la seconda uscirà il 15 dicembre; si continua poi con Masha e Orso (dal 5 dicembre) e la seconda stagione di Scatola Nera (dal 7 dicembre).

Infine, tra le serie tv più attese spicca El Cid, che sarà disponibile dal 18 dicembre.