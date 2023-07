Il film The Gentlemen diventa una serie tv

Fonte foto: Sky

Il film The Gentlemen diventerà prossimamente una serie tv Netflix. Il lungometraggio scritto e diretto Guy Ritchie (noto anche per Sherlock Holmes, Sherlock Holmes – Gioco di ombre e Aladdin) era uscito nel 2019 e aveva ottenuto un ottimo riscontro al botteghino. Ora la storia proseguirà in una sorta di sequel in forma di serie tv. La serie tv The Gentlemen, stando ai dettagli al momento disponibili, dovrebbe essere composta da otto episodi da un’ora ciascuno e non dovrebbe essere diretta interamente da Ritchie, che però partecipa al progetto anche in qualità di autore e di produttore esecutivo.

The Gentlemen: trama e dove vedere il film

Il protagonista del film The Gentlemen è Mickey Pearson, un americano trapiantato a Londra che ha costruito una fortuna sul traffico di marijuana. Quando si sparge la voce che Pearson vorrebbe ritirarsi dagli affari, si scatena una sequela di ricatti, corruzioni, sabotaggi e tentativi di sottrargli i redditizi affari. Ma, ovviamente, Mickey è disposto a ritirarsi solo alle sue regole. Il film dura poco meno di due: per chi volesse vederlo o rivederlo per ripassare la storia, è utile sapere che al momento The Gentlemen di Guy Ritchie è disponibile in streaming su Prime Video.

Cosa sappiamo della serie The Gentlemen

La serie The Gentlemen racconterà una storia nuova, successiva alla trama del film. Il protagonista sarà Eddie Halstead, un uomo che, dopo aver ereditato il patrimonio del padre in seguito alla sua morte, si rende conto suo malgrado di essere al vertice dell’impero fondato sulla marijuana di Mickey Pearson. In modo inaspettato, dunque, Eddie dovrà capire se ha davvero la stoffa per padroneggiare gli affari della malavita. Guy Ritchie dovrebbe dirigere i primi due episodi della serie, ma non i successivi. Oltre a lui, gli altri produttori esecutivi sono Ivan Atkinson, Marn Davies, Bill Block, Marc Helwig e Will Gould.

Il cast della serie The Gentlemen

Il film The Gentlemen includeva nel cast Matthew McConaughey (nei panni del protagonista), Charlie Hunnam, Colin Farrell, Hugh Grant, Jeremy Strong e Henry Golding. Per quanto se ne sa al momento, nessuno di questi attori dovrebbe fare parte del nuovo progetto.

Nella serie, invece, a interpretare il nuovo protagonista sarà Theo James, recentemente visto nella seconda stagione di The White Lotus. Nello specifico, James interpretava Cameron Sullivan (nella foto, con la maglia arancione), un finanziere dotato di fascino e soldi, marito di Daphne e amico di Ethan.

Nel cast della serie The Gentlemen ci saranno anche Kaya Scodelario (nei panni di un personaggio chiamato Susie Glass), Joely Richarson, Geoff Seacombe, Daniel Ings, Alexis Rodney, Vinnie Jones e Giancarlo Esposito, già star di Breaking Bad, dove interpretava il ruolo di Gus Fring.

Quando esce la serie The Gentlemen

Non è ancora noto quando la serie The Gentlemen potrebbe uscire su Netflix, ma è possibile che accada nel corso del 2024.