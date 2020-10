Amazon Prime Video: le novità di ottobre 2020

Dopo Netflix, Disney + ed Infinity, anche Amazon Prime Video ha reso disponibile il calendario con tutte le novità di ottobre 2020. Basta dargli un piccolo sguardo per avere una certezza: il numero di film e serie tv è eccezionale e, allo stesso tempo, è in grado accontentare tutti. Ma andiamo con ordine.

Uno dei titoli principali per gli amanti degli show a puntate è sicuramente The Walking Dead: World Beyond, lo spin-off tratto dalla famosa saga sugli zombie. Tra le esclusive troviamo anche Savage X Fenty Show Vol. 2, show dove moda e televisione si incontrano e mescolano, creato appositamente per presentare la collezione Fall/Winter 2020 di Rihanna. Ottobre sarà anche l’occasione per rivedere Katie Holmes interpretare un nuovo personaggio nel film The Boy: La maledizione di Brahms.

Amazon Prime Video: serie tv in arrivo a ottobre 2020

Se il mese di settembre 2020 ha portato tante novità su Prime Video, ottobre non sarà certo da meno: accanto a show già conosciuti, ci saranno diverse serie tv originali.

Tra queste spicca la prima stagione di All or Nothing: Tottenham Hotspur, docu-serie da 9 episodi incentrata sulle vicende della squadra del Tottenham Hotspur football club e porta i telespettatori dietro le quinte della stagione 2019/2020 mostrando le emozioni e gli eventi cruciali, come l’arrivo del nuovo allenatore José Mourinho. Disponibile dal 2 ottobre su Prime Video.

Nella stessa giornata esordisce The Walking Dead: World Beyond, spin-off della saga ispirata ai fumetti di Robert Kirkman, Tony Moore e Charlie Adlard. Il contenuto si focalizza sulla prima generazione cresciuta in clima post-apocalittico. Nel frattempo è stato annunciato che la stagione 11 della serie principale sarà l’ultima.

E dopo aver accontentato gli amanti di sport e di horror, Prime Video pensa anche a tutti gli appassionati di moda e presenta Savage X Fenty Show Vol.2. È l’atteso fashion-show nato per presentare la nuova collezione Autunno-Inverno dell’icona della musica Rihanna. Anche questo è disponibile dal 2 ottobre.

Vedremo poi altre nuove serie tv originali, che esordiscono con la prima stagione. Utopia uscirà il 30 ottobre. Si tratta di un thriller composto da 8 episodi creato dalla famosa sceneggiatrice Gillian Flynn. È incentrato sulle vicende di un gruppo di appassionati di fumetti che scoprono dei messaggi in codice tra le pagine e cercano di salvare il mondo.

Nella stessa giornata sarà reso disponibile anche Truth Seekers, una commedia soprannaturale fatta di misteri, delitti e altri ostacoli che i protagonisti devono superare puntata dopo puntata, perfetta da guardare proprio il giorno di Halloween.

Sempre il 20 ottobre uscirà la docu-serie Amazon sull’ETA, famoso gruppo terroristico spagnolo che viene raccontato a partire dal primo omicidio compiuto nel 1968 e fino allo scioglimento avvenuto nel 2018. La serie si intitola The Challenge: ETA. Infine, il 23 ottobre potremo guardare la seconda stagione di NOS4A2.

Accanto a tali serie tv originali potremo vedere alcuni show già conosciuti, tra questi troviamo Law & Order (dal 1°ottobre), American Dad (dal 5 ottobre) e Grey’s Anatomy (dal 5 ottobre).

Amazon Prime Video: film in arrivo a ottobre 2020

Tra una serie tv e l’altra, non mancherà l’occasione per guardarsi un bel film. Amazon anche in questo caso regala un lunghissimo elenco di novità. Innanzitutto, ci saranno alcuni titoli della collezione horror Welcome to the Blumhouse, disponibile per la prima volta in assoluto proprio grazie a Prime Video.

La casa di produzione ha presentato così il progetto: «ogni film presenta una visione distintiva e una prospettiva unica su temi comuni incentrati sulla famiglia e l’amore come forze redentrici o distruttive».

Nello specifico, i titoli del progetto disponibili in Italia a ottobre saranno:

The Lie – dal 6 ottobre

Black Box – dal 6 ottobre

Nocturne – dal 13 ottobre

Evil Eye – dal 13 ottobre

Ognuno è caratterizzato su una tematica legata alle relazioni, alla famiglia e all’amore raccontate in chiave horror.

Accanto a tali show originali, potremo però vedere tanti film cult: Charlie’s Angels, Old Man & The Gun, Un nemico che ti vuole bene arriveranno il 1°ottobre. Nei giorni successivi vedremo altri film famosi, come Io,Robot, in arrivo il 7 ottobre oppure Ancora Auguri per la tua morte che invece sarà disponibile dal 26 ottobre.

Infine, segnaliamo il film con protagonista Katie Holmes The Boy: La maledizione di Brahms che arriverà sulla piattaforma il 10 ottobre. È il sequel di The Boys uscito nel 2016.