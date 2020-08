Android Auto, gravi problemi dopo l'aggiornamento: come risolvere

Se state riscontrando dei problemi negli ultimi giorni con l’utilizzo di Android Auto, purtroppo non siete gli unici. Sono decine le segnalazioni che si possono trovare in Rete di utenti che hanno problemi con l’applicazione di Google che permette di utilizzare lo smartphone come sistema di infotainment per l’auto. Tutte le segnalazioni sono iniziate a spuntare fuori dopo l’ultimo aggiornamento rilasciato per Android Auto, ma non colpiscono tutti gli utenti.

Cosa succede di preciso? Per capirlo basta leggere su Reddit, piattaforma social molto utilizzata negli USA, il thread nato appositamente sul tema. Molti utenti si stanno lamentando del fatto che l’Assistente Google integrato nell’app è molto lento a rispondere ai messaggi vocali e in alcuni casi non fa nemmeno finire di parlare l’utente. In questo modo è praticamente impossibile utilizzare l’assistente vocale per inviare messaggi o per ricevere notifiche dello smartphone. Può sembrare una cosa da poco, ma in realtà Google Assistente è molto importante, perché permette di utilizzare lo smartphone senza dover distrarsi alla guida. Google è cosciente del problema ed è già al lavoro per risolverlo, ma non c’è ancora una data di rilascio per la patch.

Android Auto, cosa non funziona dopo l’aggiornamento

L’ultimo aggiornamento di Android Auto sembra aver colpito soprattutto Google Assistente, diventato quasi inutilizzabile dopo l’update. L’assistente vocale integrato nell’app è molto lento ad attivarsi e non risponde correttamente alle richieste degli utenti. A tutti gli effetti sembra trattarsi di un bug, e anche piuttosto importante. Non bisogna dimenticarsi del fatto che Google Assistente è un ottimo compagno per tutti coloro che guidano: permette di utilizzare lo smartphone senza distrarsi nella guida.

Questo bug impedisce di utilizzare correttamente l’assistente vocale e aumenta i rischi per chi utilizza lo smartphone mentre guida, cosa che ricordiamo non bisogna assolutamente fare.

Come risolvere il problema di Android Auto

Google è a conoscenza del problema e ha promesso che lo risolverà al più presto, ma al momento non c’è ancora una soluzione affidabile. Cosa fare per risolvere temporaneamente la situazione? L’unico workaround è di ripristinare la versione precedente di Android Auto, nella speranza che Google rilasci nel più breve tempo possibile dell’app che risolva il bug.