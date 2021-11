L'app per le serie TV gratis arriva sulle Smart TV

Anche in Italia è un mercato ormai più che maturo per lo streaming, come dimostrano gli oltre 4 milioni di abbonati a Netflix e, soprattutto, come dimostra l’arrivo di sempre più piattaforme “FAST“, acronimo che sta per “free ad-supported streaming TV“, cioè TV gratuite, supportate dagli spot pubblicitari.

Una di queste TV FAST disponibili anche in Italia è Serially e, come dice il nome stesso, il suo catalogo è incentrato sulle serie TV. Per la precisione le serie TV straniere poco o nulla conosciute in Italia, ancora da scoprire e spesso in lingua originale con sottotitoli in italiano. Se vi state già chiedendo per quale motivo, con tutte le serie TV doppiate in italiano che ci sono a disposizione, dovreste guardarne una sottotitolata, allora fermatevi un attimo a pensare ad una serie in particolare: Squid Game. Chi l’avrebbe detto che una serie coreana con sottotitoli in italiano sarebbe diventata un cavallo di battaglia di Netflix, anche in Italia? Eppure è successo e, per questo, dovrebbe farvi piacere il fatto che l’app di Serially è arrivata anche per le smart TV con sistema operativo Android TV e per i dispositivi Apple TV.

Serially per Smart TV: modelli compatibili

L’ap di Serially è già disponibile da alcune settimane per gli smartphone Android e iOS, ora arriva anche su tutte le smart TV dotate del sistema operativo di Google (Android TV e Chromecast con Google TV) e sui TV box Apple TV.

Si tratta di milioni di dispositivi in tutta Italia, visto che ad adottare Android TV sono molti modelli (ma non tutti) dei più grandi brand internazionali: Philips, Sony, TCL, JVC, Hisense, Haier, Nokia, Panasonic, Sanyo, Thomson, Toshiba/Vestel, Umax, Xiaomi solo per citare i più famosi.

Sulla maggior parte di queste televisioni smart è già disponibile l’app di Serially, completamente in italiano e utilizzabile da subito dopo averla installata dal Play Store.

Cos’è Serially

Specifichiamo, però, che Serially richiede la registrazione di un profilo (ma è possibile accedere anche con il proprio account Google, Apple o Facebook).

Dopo aver creato un profilo si accede gratuitamente al servizio (ma in futuro arriveranno anche contenuti premium), diviso per categorie e con una sezione espressamente dedicata ai contenuti doppiati in italiano.

La risoluzione massima disponibile è Full HD 1080p e richiede una connessione da almeno 5,3 Mbps, quindi la compressione è abbastanza spinta ma la qualità offerta è comunque buona, superiore a quella dei canali Full HD trasmessi sul digitale terrestre in Mpeg-4.