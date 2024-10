L'iPhone più importante di sempre è diventato obsoleto

Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

Si allunga la lista dei dispositivi che Apple ha dichiarato “obsoleti” e per i quali non fornisce più né assistenza né parti di ricambio: l’ultimo device “abbandonato” da Apple è iPhone 6, a pochi mesi da iPhone 6 Plus che è stato dichiarato obsoleto ad aprile.

iPhone 6 fu lanciato a settembre 2014 con un’enfasi davvero notevole: il marketing di Apple lo definì “l’aggiornamento più importante nella storia dell’iPhone“. In effetti questo modello introdusse alcune novità importanti, che hanno cambiato la storia del modello rafforzandone ulteriormente il prestigio e la base di utenti.

iPhone 6: perché è importante

Oltre a introdurre il nuovo chip Apple A8, iPhone 6 si distingueva anche per il primo display Retina HD della storia dei melafonini. Si trattava di uno schermo da 4,7 pollici, con risoluzione Full HD (1.920×1.080 pixel). Non era ancora un display OLED, ma era comunque uno dei migliori schermi all’epoca disponibili.

Altra novità introdotta da Apple con iPhone 6 fu il sistema di pagamento contactless Apple Pay, basato su chip NFC. Anche in questo caso si trattava di una novità destinata a restare a lungo, tanto che oggi esiste ancora Apple Pay e, anzi, è stato di molto potenziato.

Ma, soprattutto, con iPhone 6 Apple inizia a vendere gli iPhone in due dimensioni: iPhone 6 da 4,7 pollici e iPhone 6 Plus da 5,5 pollici. A differenza del modello base, che si dimostrò affidabile sin da subito, iPhone 6 Plus ebbe molti problemi tecnici e un successo di mercato nettamente inferiore. Quest’ultimo telefono, inoltre, è già obsoleto da alcuni mesi.

iPhone 6 obsoleto: cosa cambia

I prodotti che Apple dichiara obsoleti, quasi sempre, non vengono già usati da anni da chi li ha comprati. iPhone 6, ad esempio, non riceve un aggiornamento principale di iOS dal 2018: è infatti fermo a iOS 12, mentre oggi è in distribuzione iOS 18.

Ma non è questo a rendere obsoleto un prodotto Apple: l’obsolescenza, infatti, deriva da questioni di magazzino e di produzione, perché ad entrare nella lista sono i prodotti che non vengono più venduti da almeno 7 anni. Ciò vuol dire che un prodotto più vecchio può diventare obsoleto dopo un prodotto più nuovo, se il primo è stato venduto per più tempo del secondo.

Dopo 7 anni, però, Apple smette di produrre i ricambi originali e impedisce ai suoi centri assistenza di riparare il modello dichiarato obsoleto. E non potrebbe fare altrimenti, visto che mantenere disponibili i ricambi per milioni di telefoni costerebbe troppo persino per un colosso come Apple.

Gli altri prodotti Apple obsoleti

iPhone 6 non è l’unico prodotto appena entrato nella lista dei dispositivi obsoleti di Apple: ci sono anche iPod Nano e iPod Shuffle, entrambi fuori dal mercato dal 2017. Infine, Apple ha dichiarato “vintage” il MacBook 12 pollici del 2017 e l’iPad standard di sesta generazione.

A differenza di dispositivi obsoleti, quelli vintage sono fuori mercato da 5 anni e possono essere ancora riparati, ma solo se sono disponibili pezzi di ricambio.