Apple pronta a lanciare 7 iPhone: quali saranno

13 Gennaio 2020 - Il 2020 sarà un anno rivoluzionario per Apple, perlomeno per quanto riguarda l’iPhone. L’azienda di Cupertino è pronta a lanciare ben cinque nuovi iPhone quest’anno, che arriveranno a sei-sette con l’inizio del 2021. Apple ha capito che per restare competitiva nei confronti di Samsung, Huawei e degli altri produttori che si stanno affacciando nel mondo degli smartphone deve iniziare a diversificare la propria offerta e lanciare anche modelli che costino meno di 1000 euro.

La prima mossa è rilanciare l’iPhone SE, lo smartphone economico lanciato oramai qualche anno fa. A marzo è attesa la seconda versione dell’iPhone lowcost: il nome, però, non sarà iPhone SE 2, bensì iPhone 9. A settembre, invece, sono attesi ben quattro nuovi dispositivi. Sulla carta si dovrebbe trattare dell’iPhone 12 e dell’iPhone 12 Pro, ma sul nome ancora non ci sono conferme. Due saranno i modelli economici, mentre le versioni Pro saranno dedicate a coloro che sono alla ricerca di uno smartphone premium. Per l’inizio del 2021, invece, sono attesi altri modelli lowcost che andranno ad affiancare l’iPhone 9. Ecco tutte le novità che Apple sta preparando per gli smartphone.

iPhone 9, presentazione a marzo

Design pensato per i nostalgici, dimensioni contenute e a bordo componenti hardware già presenti su altri iPhone. Questa in breve la presentazione dell’iPhone 9, il prossimo smartphone lowcost di Apple. Secondo le ultime indiscrezioni, il design dovrebbe ricordare quello dell’iPhone 8, con cornici molto spesse, TouchID fisico e comparto fotografico posteriore composto da una sola fotocamera.

Lo schermo dovrebbe avere una diagonale da 4,7 pollici, mentre a bordo dovrebbe trovare posto il chipset A13 Bionic, lo stesso presente sull’iPhone 11 Pro. Fotocamera posteriore da 12 Megapixel e anteriore da 5 Megapixel. Il prezzo non dovrebbe superare i 500 euro. La presentazione dovrebbe avvenire nel mese di marzo con il lancio sul mercato nei mesi successivi.

iPhone 12: quattro smartphone a settembre 2020

Grande appuntamento a settembre 2020: Apple è pronta a lanciare ben quattro nuovi iPhone. Dovrebbero far parte tutti della famiglia iPhone 12: due modelli saranno top di gamma dal prezzo accessibile, mentre gli altri due faranno parte della versione Pro e saranno dei dispositivi premium. Oltre alla grandezza dello schermo si dovrebbero differenziare anche per le prestazioni offerte e per il numero di fotocamere. La dimensione dello schermo va da un minimo di 5,4 pollici per l’iPhone 12, fino ai 6,7 pollici dell’iPhone 12 Pro Plus.

iPhone 2021: altri due dispositivi a inizio anno

Altri due iPhone dovrebbero vedere la luce nel 2021. Si vocifera del lancio a inizio anno per l’iPhone 9 Plus, che si differenzierebbe dal modello precedente solo per la grandezza dello schermo, che passerebbe da 4,7 pollici a 5,5 o 6,1 pollici. L’altro modello, invece, sarebbe un top di gamma con una caratteristica unica: la scomparsa di tutte le porte fisiche, quindi anche di quella Lightning.