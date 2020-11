Bonus bici su Amazon, gli ultimi aggiornamenti

Il Ministero dell’Ambiente, dopo il problematico click day del bonus bici di ieri e il sostanziale esaurimento dei 210 milioni di euro in poco più di 24 ore, ha aggiunto altri 20 milioni di euro al plafond per consentire a più persone di ricevere il buono mobilità. Il bonus può essere speso anche online e, di conseguenza, anche su Amazon.

Tuttavia, la società ha comunicato ufficialmente che al momento non è possibile convertire i buoni spesa del Ministero in codici sconto. Amazon parla di non meglio precisati problemi tecnici: “Al momento il processo di conversione dei Buoni non è ancora disponibile a causa di problemi tecnici al di fuori del nostro controllo. Monitoriamo attentamente la situazione al fine di attivare questa funzionalità nel più breve tempo possibile“. La cosa più probabile è che i problemi siano lato Ministero, più che lato Amazon. La procedura per comprare una bici o un monopattino su Amazon con il buono mobilità, però, è confermata (seppur rinviata).

Bonus bici su Amazon, come funziona

Amazon ha messo in piedi una specifica procedura per usare il bonus: chi ha già comprato la bici o il monopattino potrà usare la fattura inviata dall’azienda di Jeff Bezos per richiedere il rimborso del 60% (per un massimo di 500 euro), mentre chi ancora il mezzo lo deve comprare può convertire il “buono spesa” generato sulla piattaforma Web del Ministero in un codice sconto di Amazon. Sarà poi Amazon stessa a farsi carico di tutto il resto e a richiedere il rimborso di parte della fattura, l’acquirente non dovrà fare altro che usare il buono entro 30 giorni.

I casi possibili, quindi, sono due: se l’utente ha già comprato una bici o un monopattino su Amazon o se lo deve ancora comprare. Nel primo caso tra Amazon e qualunque altro negozio non cambia nulla: l’importante è caricare la fattura d’acquisto sulla piattaforma del buono mobilità e i soldi verranno accreditati sul conto corrente indicato in fase di registrazione.

Nel secondo caso, invece, bisogna seguire la procedura sul sito del bonus e generare un buono spesa (da 150, 300 o 500 euro). A questo punto, dopo aver ottenuto il buono spesa, lo si deve convertire in un normale codice sconto Amazon di pari valore andando su amazon.buono-mobilita.it.

Cosa comprare su Amazon con il buono mobilità

La pagina non è ancora pienamente operativa per problemi tecnici, come già spiegato, ma nel frattempo Amazon ha creato una pagina informativa sul bonus mobilità, nella quale consiglia di monitorare le offerte disponibili in tre categorie di prodotti incentivabili: