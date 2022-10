Citadel, scelta la protagonista della versione italiana

Di Citadel non si sa ancora molto, ma un punto è certo: l’innovativa serie-evento globale ideata da Prime Video e AGBO, e firmata dai fratelli Anthony e Joe Russo, avrà anche un capitolo italiano la cui protagonista sarà l’attrice Matilda De Angelis.

Citadel è una serie statunitense drammatica di fantascienza al momento in lavorazione. Viene descritta come un "ampio evento globale" che alla storia principale abbina altre storie-satellite in lingue diverse, tra cui, appunto, lo spin-off italiano.

Che cos’è Citadel

La serie tv Original Citadel, una storia di spionaggio con tocchi fantascientifici, è creata dai fratelli Russo insieme a Patrick Moran ed è a quanto pare la seconda serie più costosa di sempre. Nella serie principale statunitense, che uscirà prossimamente, recitano Richard Madden e Priyanka Chopra nei panni di Mason Kane e Nadia Singh, entrambi agenti di Citadel. Nel cast c’è anche Stanley Tucci.

L’universo narrativo di Citadel includerà però anche altre storie (franchise) ambientate e girate in altri Paesi, tra cui Messico, Spagna, India e Italia. Non si tratta di progetti svincolati tra loro: a quanto pare, possono essere in un certo senso considerati come capitoli dello stesso libro, sebbene prodotti indipendentemente. Prime Video ha infatti spiegato che «tutte le serie locali hanno lo scopo di migliorare l’intera esperienza di intrattenimento e saranno disponibili per lo spettatore per immergersi in un mondo immaginario a più livelli».

Cosa sappiamo di Citadel Italia

Tra le serie locali c’è, appunto, anche il capitolo italiano, la cui produzione è iniziata proprio a ottobre 2022 e il cui titolo definitivo non è ancora stato reso noto. Oltre a Matilda De Angelis nel ruolo della protagonista, sappiamo che il franchise italiano includerà nel cast Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi, Thekla Reuten, Julia Piaton, Filippo Nigro e Bernhard Schütz.

La serie italiana è diretta da Arnaldo Catinari (Suburra) e scritta da Alessandro Fabbri – che ricopre anche il ruolo di head writer – con Ilaria Bernardini, Laura Colella, Gianluca Bernardini e Giordana Mari.

Il progetto è particolarmente ambizioso, sia per il suo respiro internazionale sia per il fatto che il genere azione-avventura fantastica non è molto esplorato nel nostro Paese. «Ci emoziona sapere che l’Italia apre la strada con il primo Original locale nel visionario franchise da AGBO», ha detto Nicole Morganti, head of Italian Originals, Amazon Studios. «La serie Original italiana sarà un evento epico, e non vediamo l’ora di condividerlo con i nostri spettatori Prime Video in Italia e nel mondo».

Quando esce Citadel

La data di uscita su Prime Video di Citadel – sia della "serie madre" sia dei franchise – non è ancora nota. Al momento sono in lavorazione le produzioni di Citadel in diverse lingue, inclusa la già confermata serie Original indiana sviluppata da Raj Nidimoru e Krishna D.K.

