Come aggiornare la CAM Tivùsat per vedere DAZN

Fonte foto: Tivùsat

La stagione calcistica 2023-24 sarà visibile anche su piattaforma satellitare Tivùsat, grazie all’accordo tra l’azienda e DAZN che ha portato all’apertura dei due nuovi canali Zona DAZN 1 (214) e Zona DAZN 2 (215). I nuovi canali sono visibili pagando un sovrapprezzo di 7,5 euro al mese rispetto al costo dell’abbonamento per lo streaming e a patto di avere un decoder o una CAM sufficientemente recenti.

Anche le ultime CAM di Tivùsat, quelle con scheda 4K nera o HD verde scuro, vanno comunque aggiornate perché il software deve abilitare la decodifica del segnale criptato dei due canali. Tivùsat ha già rilasciato le istruzioni per abilitare DAZN sulle CAM compatibili.

La piattaforma sta rilasciando i nuovi software per tutti i principali modelli di CAM attualmente sul mercato: ha iniziato a rilasciarli il 10 agosto e terminerà il 19, quindi se non riuscite oggi ad effettuare l’aggiornamento, allora riprovate nei prossimi giorni.

Come abilitare DAZN su Tivùsat

Per aggiornare le CAM di Tivùsat, affinché possano mostrare i canali Zona DAZN, sono disponibili tre modalità: la procedura automatica (più semplice, ma più lenta), il lancio manuale dell’aggiornamento (più difficile, ma più veloce) e la ricerca manuale dell’aggiornamento (veloce, ma richiede conoscenza del menu della TV).

Tutte e tre le procedure, però, iniziano sintonizzando uno di questi due canali RAI alle seguenti posizioni:

Rai Premium: posizione numero 15

Rai YoYo: posizione numero 43

DAZN su Tivùsat: aggiornamento automatico

L’aggiornamento automatico richiede un’attesa di circa 10 minuti dopo aver effettuato la sintonizzazione dei canali. Passato questo tempo comparirà un messaggio a video: “La tua CAM 4K Tivùsat necessita di un aggiornamento software immediato. Senza tale aggiornamento non sarai più in grado di accedere ai servizi Tivùsat criptati“.

Chiaramente bisogna accettare l’aggiornamento e attendere che sia eseguito completamente: ci metterà altri 10-15 minuti, al termine dei quali la CAM si spegnerà e riaccenderà automaticamente.

Se la CAM non si riaccende, allora è necessario spegnere la TV e togliere la corrente elettrica al dispositivo per almeno 30 secondi. Poi si potrà ricollegare la TV alla presa e riaccenderla e tutto dovrebbe funzionare come prima, ma con in più la possibilità di vedere i canali Zona DAZN.

DAZN su Tivùsat: lancio manuale dell’aggiornamento

Anche l’aggiornamento manuale parte dopo la sintonizzazione di uno dei due canali RAI già indicati, ma richiede di estrarre fisicamente la CAM dal suo slot nella TV e tenerla fuori per almeno 30 secondi. Poi la si potrà inserire nuovamente.

A questo punto comparirà lo stesso messaggio già descritto per la procedura precedente e sarà necessario svolgere esattamente gli stessi passaggi di prima.

DAZN su Tivùsat: ricerca dell’aggiornamento

Per richiedere manualmente l’aggiornamento della CAM tivùsat, dobbiamo sempre partire dalla sintonizzazione già descritta. Poi dobbiamo aprire il menu della TV e cercare le opzioni di configurazione della CAM.

Di solito si trovano sotto “Common Interface“, oppure “Interfaccia CI” o “Interfaccia Comune“, ma non c’è una posizione fissa nel menu di tutti i televisori: la dovremo cercare.

Una volta trovata l’opzione che cerchiamo, vedremo un sottomenu che elenca le CAM installate. La nostra sarà “CAM 4K Tivùsat” e noi dovremo premere OK per entrare nel menu di configurazione della CAM.

Dentro tale menu troveremo una voce per l’aggiornamento software, che dovremo selezionare. Poi dovremo accettare di ricercare manualmente il nuovo software per la CAM, che verrà trovato nel giro di qualche secondo.

A questo punto (se il software sarà già disponibile) comparirà il solito messaggio che ci informa che la CAM deve essere aggiornata per vedere i canali criptati e, di conseguenza, potremo svolgere le azioni già descritte in precedenza per effettuare l’aggiornamento.

DAZN su Tivùsat: l’aggiornamento notturno

Tutte queste procedure potrebbero risultare inutili per alcuni utenti: quelli che non vedono Tivùsat tramite una CAM, ma tramite un decoder esterno. I decoder esterni si aggiornano da soli, di notte, se sono lasciati in stand by e se non è stato disattivato l’aggiornamento automatico del software.