Come aggiornare smartphone Huawei a EMUI 10 e Android 10

21 Dicembre 2019 - Partito a fine settembre con il Huawei P30 e il Huawei P30 Pro, il programma di aggiornamento degli smartphone dell’azienda cinese alla EMUI 10 e Android 10 continua spedito. Dalle ultime informazioni disponibili, sono in totale 33 gli smartphone Huawei e Honor ad aver ricevuto la nuova interfaccia utente e per i prossimi mesi l’update è atteso su un’altra dozzina di dispositivi.

L’obiettivo dell’azienda è di aggiornare il maggior numero di smartphone, per dare anche un segnale importante ai propri utenti: il blocco commerciale imposto da Donald Trump non va a colpire i telefonini già presenti sul mercato, che continueranno a ricevere nei prossimi anni aggiornamenti software e di sicurezza. Ma come fare per aggiornare il proprio smartphone Huawei alla EMUI 10 e ad Android 10? Come controllare se l’update è arrivato sul proprio dispositivo? Quali sono i telefonini che finora hanno ricevuto l’aggiornamento all’ultima versione del sistema operativo e dell’interfaccia utente? In questa guida cercheremo di dare una risposta a tutte queste domande.

Quali smartphone Huawei sono stati aggiornati alla EMUI 10 e Android 10

Trentatré dispositivi che hanno ricevuto già Android 10 e la EMUI 10 per un totale di 10 milioni. Questi i numeri a dicembre 2019, ma nei prossimi mesi sono destinati a salire. Finora l’update è arrivato sui principali dispositivi Huawei e Honor usciti nell’ultimo anno, tra cui la serie Huawei P30 e Mate 20.

Grazie ad Android 10 e alla EMUI 10, gli smartphone Huawei hanno fatto un deciso passo in avanti sotto il punto di vista dell’interfaccia utente e delle funzionalità, grazie a un nuovo pack di icone e all’arrivo della modalità notte.

Huawei, quali smartphone si aggiorneranno alla EMUI 10 e Android 10

L’azienda cinese ha annunciato che nelle prossime settimane partirà dalla Cina una nuova tornata di aggiornamenti. Questa volta saranno 14 i dispositivi che riceveranno l’update. Ecco la lista completa:

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 RS Porsche Design

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei Nova 4e

Huawei Enjoy 10 Plus

Huawei Enjoy 9s

Huawei Maimang 8

Huawei Maimang 7

Honor 20i

Honor 10 Youth Edition

Smartphone Huawei, come scaricare l’aggiornamento ad Android 10 ed EMUI 10

Se avete uno degli smartphone che ha già ricevuto l’update del sistema operativo, ma ancora non lo avete installato, avete due possibilità per scaricarlo e aggiornare il dispositivo.

La più semplice è aprire l’applicazione HiCare e dare avvio al download di Android 10 ed EMUI 10, in alternativa entrate nelle Impostazioni dello smartphone e accedete alla sezione dedicata agli aggiornamenti di sistema: troverete il file da scaricare e installare. Nel caso in cui non ci sia nessun update, provate a spegnere e riaccendere il dispositivo.