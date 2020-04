Come cancellare tutti i dati sull'iPhone

In caso di vendita, di regalo o di permuta con il servizio Apple Trade In, è cosa buona e giusta eliminare tutti i dati presenti sull’iPhone. Si tratta di un procedimento utile e fondamentale per impedire che tutte le informazioni contenute sullo smartphone possano cadere in mani sbagliate, mettendo a repentaglio la nostra sicurezza personale. Ma come procedere per effettuare questa procedura?

Innanzitutto è necessario realizzare un backup dei dati trasferendoli in un hard disk esterno oppure, meglio ancora, utilizzare il servizio offerto da iCloud. Una volta effettuato il backup di tutti i dati contenuti sul melafonino è possibile procedere alla cancellazione degli stessi sullo smartphone. Apple permette di farlo direttamente dalle impostazioni dello smartphone senza dover utilizzare programmi ad hoc

Come cancellare i dati dall’iPhone

Dopo aver effettuato il backup dei dati dell’iPhone, si può procedere con l’eliminazione di tutti i dati. La procedura da fare è piuttosto semplice e vi porterà via poco tempo.

Per prima cosa bisogna aprire le “Impostazioni”, cliccare su “Generali” e scorrere fino alla voce “Ripristina“. Qui è possibile selezionare l’opzione “Inizializza contenuto e impostazioni“. Dopo aver inserito il codice numerico, il device stesso vi chiederà di aggiornare il backup utilizzando iCloud prima di procedere con il reset del dispositivo. Si tratta di uno strumento importante che permette di salvare il contenuto dell’iPhone anche all’ultimo momento prima di procedere con il ripristino totale. Il sistema chiederà una conferma all’utente prima di avviare la cancellazione dei dati dopo aver cliccato sulla voce “Cancella ora“.

A questo punto sarà necessario introdurre nuovamente il codice di sblocco, si tratta dell’ultima possibilità per abortire la procedura nel caso abbiate cambiato idea all’ultimo momento. Cliccando sull’opzione “Cancella iPhone” il device eliminerà tutti i dati e le informazioni personali presenti sul dispositivo, azzerandolo definitivamente. Dopodiché è possibile rivendere, regalare o dare in permuta l’iPhone in tutta tranquillità.