Come creare collage foto con Instagram

8 Gennaio 2020 - Gestisci un account Instagram aziendale? Vuoi costruire una bacheca creativa e coinvolgente per il tuo profilo personale? Crea un collage delle tue foto più belle e pubblicalo nelle Storie oppure su feed. Esistono tante app che ti permettono di unire due o più foto in un’unica immagine e aggiungere una cornice, uno sticker e dei testi per creare contenuti d’effetto.

I collage possono essere usati per tanti motivi. Hai organizzato una festa per il tuo compleanno? Fai una composizione creativa di tutti i momenti più belli, e pubblicala sul tuo profilo taggando i tuoi amici. In alternativa, i collage sono utili per unire due sole foto, come nel caso delle #10yearschallenge, la sfida virale che metteva a confronto l’immagine di una persona dieci anni prima e una nel presente. Puoi prendere ispirazione da tanti profili che già utilizzano i collage in modo originale e creativo. Ecco le app che ti aiuteranno a costruire i tuoi.

App per creare collage su Instagram: Instagram Layout

Instagram Layout App Store(disponibile su Google Play Store e ) è l’app più diffusa per creare collage da postare direttamente nelle Stories o nel profilo. Usarla è molto semplice: dopo averla scaricata e aver dato il consento per l’accesso alla gallery di immagini, si procede con la composizione. Seleziona le fotografie e scegli il layout che ti piace di più. Una volta terminato, basta toccare Salva e condividere la grafica su Instagram. L’app permette anche di pubblicarla su Facebook o semplicemente salvarla su smartphone.

PicsArt: personalizza i tuoi collage su Instagram

Un’alternativa è PicsArt che oltre a permettere la creazione di collage, consente di modificare le foto. In questo caso ci si può sbizzarrire con le personalizzazioni. I layout sono diversi: si può scegliere tra quelli preimpostati oppure in stile libero, ovvero da creare da zero in base al proprio gusto. Infine, la funzione Cornici propone diversi temi colorati e decorati. Si possono aggiungere filtri e scritte e postare la propria composizione su Instagram in pochi passi. L’app può essere utilizzata su smartphone Android e iOS.

Pic Collage: filtri, cornici e adesivi per i tuoi collage

La terza applicazione si chiama Pic Collage e anche questa offre tante sorprese a cui vuole personalizzare i propri collage su Instagram. Per esempio si possono inserire diversi formati, layout e cornici, oltre ad un colore di sfondo per rendere il collage ancora più bello. Per modificare e centrare le foto all’interno del collage basta toccarle e si aprirà una finestra con le diverse opzioni. Una volta costruito il collage, è possibile aggiungere testi, adesivi o scarabocchiare a mano.

Queste sono le tre app migliori in circolazione per chi desidera fare collage su Instagram. Il consiglio è quello di testarle tutte e scegliere quale tenere per rendere il feed e le Stories ancora più interessanti e coinvolgenti. Ricorda che a partire dalla fine di dicembre Instagram ha iniziato a distribuire la funzione collage per le Stories: man mano verrà distribuita in tutti i Paesi. Se ancora non la visualizzi, utilizza le app terze per crearli.