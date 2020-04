Come è stato il concerto di Travis Scott su Fortnite

Doveva essere un grande evento, ma molto probabilmente si è trasformato nel concerto dell’anno. A dirlo sono i numeri rilasciati da Epic Games: 12,3 milioni di persone hanno seguito in diretta su Fortnite il concerto virtuale di Travis Scott. Numeri che riscrivono la storia del mondo videoludico e che dimostrano ancora una volta quanto Fortnite sia ben più di un videogame. Per una notte l’isola che ogni giorno ospita milioni di giocatori si è trasformata in un’enorme palco virtuale, capace di contenere un numero di appassionati mai visto in precedenza.

E lo spettacolo non finisce qui, perché sono attese per le prossime ore e giorni altri quattro concerti di Travis Scott e gli utenti sono già in attesa per entrare quando verranno aperti i cancelli virtuali. Il concerto del rapper statunitense è stato un vero spettacolo, come ci si attendeva fin dall’inizio. Oltre a tutti i brani più famosi, Travis Scott ha cantato anche il nuovo singolo Astonomical che farà parte dell’album in uscita nei prossimi mesi. Astonomical è proprio il nome dell’evento organizzato da Epic Games in questi giorni in onore di Travis Scott: una strategia commerciale e di marketing a 360 gradi.

Fortnite x Travis Scott, i numeri di un successo

Se non fosse per la grafica in stile cartoon di Fortnite si potrebbe parlare a tutti gli effetti di un concerto vero. Rispetto ai concerti “reali”, però, Fornite offre molte più libertà ai cantanti, soprattutto per la scenografia e i colpi a effetto. Travis Scott ha saputo sfruttare al meglio tutta la libertà concessa da Epic Games e ha creato un vero spettacolo d’intrattenimento, con un’entrata in scena mastodontica, effetti speciali, musica e divertimento.

Il concerto di Travis Scott è stato molto più di un evento: ha distrutto tutti i record finora registrati su Fortnite. Se lo scorso anno il concerto di DJ Marshmello aveva raggiunto i 10.7 milioni di utenti, Travis Scott lo ha superato con 12.3 milioni, senza contare tutte le persone che lo hanno seguito tramite le dirette su Twitch e su YouTube. E non è finita qui: ci sono altri quattro appuntamenti da qui a domenica.

Concerto Travis Scott su Fortnite: orari

Dopo la premiere andata in onda nella notte di venerdì all’una, ci sono altre quattro repliche del concerto di Travis Scott. Fortnite ha scelto degli orari particolari, in modo da dare la possibilità a tutti di partecipare all’evento. Ecco il giorno e l’orario dei prossimi quattro concerti.

Venerdì 24 aprile alle 16:00 (apertura sala d’attesa 15:30)

Sabato 25 aprile alle 06:00 (apertura sala d’attesa 05:30)

Sabato 25 aprile alle 17:00 (apertura sala d’attesa 16:30)

Domenica 26 aprile alle 00:00 (apertura sala d’attesa 23:30).

Oltre al concerto, ci sono anche delle sfide a tema Travis Scott che permettono di ottenere la skin del rapper statunitense. Nel negozio, invece, sono state aggiunte skin, emote e altri oggetti da collezionare.