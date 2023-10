Come forzare la chiusura delle app sull'iPhone e renderlo più veloce

Fonte foto: Framesira / Shutterstock

Un numero eccessivo di app aperte in background può rallentare un iPhone, soprattutto se il dispositivo ha qualche anno di troppo e inizia a mostrare i segni di un hardware non più scattante come un tempo. Per questo motivo, può essere utile forzare la chiusura delle app su iPhone.

In questo modo, infatti, si libera la memoria RAM e si ha la possibilità di velocizzare il proprio iPhone. Per completare questa semplice operazione bastano pochi secondi. È possibile scegliere una a una le app per cui si vuole forzare la chiusura.

Si tratta di una procedura che torna utilissima quando si usa un iPhone non recente oppure si tende a utilizzare molte app (soprattutto giochi) in contemporanea. La chiusura delle app in background ha effettivi positivi anche sulla durata della batteria dello smartphone.

Se un’app resta aperta o mostra comportamenti “strani”, con riavvi o blocchi improvvisi, potrebbe esserci un problema nel software che potrebbe anche essere stato colpito da un attacco informatico. In questi casi, bisogna adottare le contromisure necessarie per proteggere l’iPhone da attacchi hacker.

Vediamo, quindi, come fare a forzare la chiusura delle app su iPhone per renderlo più veloce.

iPhone con tasto Home

Per chiudere tutte le app con iPhone dotati di tasto Home frontale, come tutti gli iPhone fino a iPhone 8 oltre che le prime tre generazioni di iPhone SE, bastano pochi secondi. Una volta sbloccato il telefono, infatti, è sufficiente un doppio tocco del tasto Home per accedere a un carosello con tutte le app aperte.

Con swipe laterali è possibile navigare tra le app e accedere a un’app specifica, semplicemente premendoci sopra. Con uno swipe verso l’alto, invece, è possibile forzare la chiusura dell’app, svuotando la memoria RAM del dispositivo.

Su iPhone non c’è un tasto per chiudere tutte le app in contemporanea. Di conseguenza, è necessario ripetere la procedura per tutte le app da chiudere, svotando in modo progressivo la memoria RAM del proprio dispositivo.

iPhone senza tasto Home

Utilizzando un iPhone senza tasto Home (quindi da iPhone X e modelli successivi) è possibile accedere al carosello delle app con una semplice gesture. Dopo aver sbloccato il telefono, infatti, basta effettuare uno swipe verso l’alto, dalla parte inferiore dello schermo e fino al centro. Questo semplice gesto permette di accedere alla schermata con tutte le app aperte.

Scorrendo verso destra o verso sinistra è possibile scegliere l’app da selezionare. A questo punto, con uno swipe verso l’alto è possibile chiudere un’app. Ripetendo la procedura per tutte le app sarà possibile forzarne la chiusura e liberare la memoria RAM. Per tornare alla Home dello smartphone basta premere un punto vuoto sullo schermo.