Come funziona TIM Unica, la piattaforma per la smart home

6 Febbraio 2020 - TIM UNICA è la nuova piattaforma pensata per integrare tutti i contenuti e i servizi digitali di TIM: da quelli legati alla telefonia, ai prodotti per la casa intelligente. Dal suo interno è possibile gestire la linea fissa e quella mobile, ma anche la TV e i dispositivi di Smart Home. Si tratta di una soluzione interessante per chi ha diverse utenze e vuole accorparle tutte all’interno di un’unica fattura.

L’offerta completa viene proposta in un pacchetto “senza limiti” cioè caratterizzato da giga illimitati, che vengono regalati ogni mese a ciascuna linea mobile appartenente ad una famiglia con rete fissa, fino al raggiungimento di 6 SIM totali. Infatti, il pacchetto si potrà attivare dai clienti di rete fissa che hanno la SIM TIM con lo stesso codice fiscale. In poche parole, sia la linea fissa che quella mobile dovrà essere a nome della stessa persona. A questo punto, sarà possibile aggiungere altre 5 SIM di persone diverse, ma conviventi, fino ad un totale di 6 numeri. L’offerta TIM UNICA comprende anche la fruizione della piattaforma TIMVISION.

TIM UNICA: dettagli sui servizi di telefonia fissa e mobile

La novità è stata presentata da Quang Ngo Dinh, responsabile del reparto marketing consumer della società. Risolve il problema di avere diverse fatture intestate alla stessa persona o al medesimo nucleo familiare, anche se inviate tutte da un unico fornitore.

Con TIM UNICA tutto è accorpato in un’unica offerta. È un’ottima soluzione per i nuclei familiari che hanno numero fisso TIM, al quale si aggiungono le SIM di ciascun componente della famiglia, sempre legate a TIM. Oltre ad un’unica fattura, la compagnia regala anche i giga illimitati grazie al servizio Ricarica Automatica.

TIM UNICA: non solo telefonia, ma anche contenuti e smart home

TIM UNICA, oltre ai servizi di telefonia, comprende anche quelli legati a TIMVISION, la piattaforma che gestisce contenuti e funzioni per la casa intelligente. Per esempio, grazie a questo canale è possibile controllare le telecamere di sicurezza della casa e altri dispositivi smart.

Presto a TIMVISION si aggiungeranno anche i contenuti Netflix, così come è già successo per i clienti Sky. Chi invece preferisce lo sport a film e serie TV, potrà aggiungere l’opzione NOW TV e DAZN, e quindi guardare sulla TV tutto il calcio e i grandi eventi sportivi europei, come l’Eurosport Player e presto anche la stagione del MOTOGP.

Come attivare TIM UNICA?

Attivare TIM UNICA è semplice sia per i vecchi che per i nuovi clienti. Basta recarsi in un punto vendita della società, chiamare il 187 oppure andare nella pagina ufficiale del servizio. Chi utilizza già i servizi della compagnia su smartphone, rete fissa e contenuti può domiciliare la bolletta e attivare la Ricarica Automatica sul proprio telefono e ricevere subito i Giga Illimitati.