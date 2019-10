Come impostare la modalità scura su Windows 10

25 Ottobre 2019 - Se c’è una funzionalità che un sistema operativo moderno, al giorno d’oggi, non può non avere questa è la modalità scura. Che il dark mode sia ormai una moda è dimostrato dal fatto che sia tra le novità più pubblicizzate delle ultime versioni di Android e iOS. Ma anche Windows 10 ha la sua modalità scura.

Solo che è ben nascosta e, per attivarla, dobbiamo investire un po’ del nostro tempo e passare dall’unità di pianificazione di Windows. Non è un procedimento facilissimo e bisogna seguire bene le istruzioni senza saltare alcun passaggio: dovremo infatti creare una routine di accensione e spegnimento del dark mode ad orari ben precisi. Tale modalità scura si attiverà sia per l’interfaccia del sistema operativo che per le app in esecuzione. Tutto questo non è decisamente comodo, ma per fortuna esiste anche un modo più semplice e veloce per attivare la modalità scura su Windows 10.

Come attivare la modalità notte su Windows 10 con l’Unità di Pianificazione

La procedura per attivare automaticamente il dark mode su Windows 10 consiste nel pianificare l’attivazione della modalità chiara in un’orario prestabilito (ad esempio dalle 8:oo alle 20:00) per poi attivare la modalità scura nelle restanti ore della giornata. Dopo aver aperto il menu Start e aver cercato “Utilità di Pianificazione“, clicchiamo sull’icona di questa utility per lanciarla. Nella parte destra della finestra facciamo click destro su “Libreria Utilità di Pianificazione” e poi su “Nuova cartella” (e diamo un nome a questa cartella). Poi facciamo click destro su “La mia attività” e scegliamo “Crea attività“. Si aprirà la finestra per creare da zero un task di Windwos. Dalla tab “Generale” diamo un nome a questo task, ad esempio “Attiva Dark Mode” o “Dark Mode On” e così via. La scelta del nome non influisce sul risultato. Tra le opzioni scegliamo “Esegui indipendentemente dalla connessione degli utenti” e poi “Non memorizzare la password“. Dalla tab “Attivazione” clicchiamo invece su “Nuovo” e, nella finestra che compare a questo punto, scegliamo dal menu a tendina “In base a una pianificazione“. Impostiamo la pianificazione su “Giornaliera” e poi scegliamo l’orario al quale verrà attivata la modalità chiara. Dopo aver cliccato su “Ok” passiamo alla tab “Azioni” e clicchiamo su “Nuova” e scegliamo “Avvia programma“. Nella casella “Impostazioni” scriviamo:

%SystemRoot%\system32\WindowsPowershell\v1.0\powershell.exe

Mentre nella casella “Aggiungi argomenti” scriviamo:

New-ItemProperty -Path HKCU:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes\Personalize -Name SystemUsesLightTheme -Value 1 -Type Dword -Force;

New-ItemProperty -Path HKCU:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes\Personalize -Name AppsUseLightTheme -Value 1 -Type Dword -Force

A questo punto facciamo click su “Ok” e poi su “Avvia appena possibile se un avvio pianificato non viene eseguito” e su “In caso di errore riavvia attività ogni” (1 minuti, ogni 3 tentativi di riavvio). Dopo aver premuto “Ok” avremo impostato l’attivazione della modalità chiara ogni giorno all’orario che preferiamo.

Per impostare la modalità scura dovremo ripetere la procedura, dando un altro nome al task che creeremo e cambiando il comando della PowerShell in:

New-ItemProperty -Path HKCU:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes\Personalize -Name SystemUsesLightTheme -Value 0 -Type Dword -Force; New-ItemProperty -Path HKCU:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes\Personalize -Name AppsUseLightTheme -Value 0 -Type Dword -Force

Come attivare la modalità scura su Win 10 con un’app

Se tutto questo vi sembra troppo complicato, c’è anche un modo molto più semplice per impostare la modalità scura ad un preciso orario su Windows 10: installare l’applicazione “Windows 10 Auto Dark Mode“. Questa app vi permette di settare quando e come attivare la modalità scura ed eventualmente cambiare anche lo sfondo del desktop quando essa è attiva.