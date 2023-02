Come passare da un gestionale di fatturazione elettronica a Libero SiFattura e perché

Un gestionale di fatturazione elettronica è un software che semplifica le operazioni di creazione, ricezione, invio e conservazione di una fattura elettronica. La scelta è importante perché l’utilizzo di un buon gestionale di fatturazione migliora efficienza, tracciabilità e trasparenza dei processi di fatturazione e può portare a una riduzione dei costi di gestione.

Tra i migliori c’è Libero SiFattura che si distingue per un set completo di funzionalità che permettono ad aziende e liberi professionisti di gestire facilmente ed economicamente la loro attività. Offre un’interfaccia intuitiva e potenti strumenti per creare e inviare fatture, importare dati e fatture create in precedenza, archiviare e tracciare le informazioni su clienti e fornitori. Inoltre, SiFattura offre report dettagliati per monitorare le vendite, le entrate e le spese. Consente di inviare le fatture direttamente ai clienti via e-mail o di scaricarle come file PDF da inviare successivamente.

Quali sono i vantaggi di scegliere SiFattura di Libero come gestionale

Libero SiFattura è un gestionale amministrativo completo per la fatturazione elettronica perché consente di gestire in completa autonomia e in maniera semplice e veloce l’intero processo di creazione, invio, ricezione e conservazione delle fatture elettroniche.

Ma i vantaggi di Libero SiFattura sono molteplici. Dalla dashboard, oltre a gestire il flusso di documenti fiscali, puoi tenere sotto controllo il flusso di cassa individuando a colpo d’occhio le fatture saldate e quelle ancora da saldare, monitorare i pagamenti in entrata e uscita, creare l’anagrafica di clienti e fornitori, abilitare l’accesso multiutente per facilitare la condivisione dei dati e documenti con il commercialista da qualsiasi luogo in totale trasparenza e sicurezza e molto altro ancora.

Una delle peculiarità di Libero SiFattura è la possibilità di comporre la piattaforma in base alle tue esigenze. Libero SiFattura Basic, del tutto gratuito, è l’ideale per le partite IVA che ancora non hanno l’obbligo della fatturazione elettronica, perché consente di ricevere fatture elettroniche senza limiti. Libero SiFattura Lite, che costa 29 euro+IVA all’anno, è la soluzione per le piccole e medie imprese, che permette di personalizzare l’aspetto delle fatture, generare report e inviare fatture elettroniche senza limite tramite Sistema d’Interscambio o Sistema Tessera Sanitaria. Infine, al prezzo di 49 euro+IVA l’anno puoi sottoscrivere Libero SiFattura Pro, che offre accesso multiutente, condivisione dell’ambiente con il commercialista, scadenziario, estratto conto, solleciti automatici, cash flow, e tanto altro.

Come impostare i progressivi dei documenti in emissione con SiFattura

Passare a Libero SiFattura da un altro gestionale è estremamente semplice. Al primo accesso si aprirà una procedura guidata che permetterà di configurare il prodotto per essere subito pronto ad emettere e ricevere fatture. Se passi a SiFattura in corso d’anno, dare continuità alla numerazione dei documenti emessi e ricevuti è importante.

Se scegli la numerazione manuale, ogni volta che crei un documento dovrai inserire il relativo numero progressivo. Con la numerazione automatica, invece, SiFattura precompilerà per te il numero progressivo sulla base delle regole impostate e dei numeri dei documenti già emessi.

Per farlo, accedi alle Impostazioni e nella sezione Profilo Azienda scegli l’opzione Contatori e sezionali nella colonna di sinistra. A questo punto, per la numerazione automatica basterà attivarla cliccando sotto la voce Utilizza la modalità automatica di numerazione e la gestione dei sezionali.

Se inizi con SiFattura in corso d’anno e utilizzi la numerazione automatica, ricordati di modificare i sezionali di tuo interesse immettendo il valore corretto del prossimo progressivo in relazione alla numerazione dei documenti che hai già emesso.

Basta andare in Impostazioni > Profilo Azienda > Contatori e sezionali, identificare i documenti di tuo interesse (documenti di trasporto, fatture emesse, note di credito emesse, preventivi, prima nota ecc.), cliccare sul quadratino fucsia del menu contestuale e selezionare Modifica.

Nella schermata che si apre, inserisci il prossimo numero del tuo documento. Alla fine, clicca su Salva.

Come impostare il Codice Univoco di SiFattura

Per la corretta ricezione delle fatture elettroniche direttamente in SiFattura, è fondamentale registrare il Codice Destinatario di SiFattura 10ZKECO (uno-zero-Z-K-E-C-O) nel tuo cassetto fiscale sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Così non sarai costretto a comunicare il nuovo codice destinatario a tutti i tuoi fornitori.

Una volta attivato il profilo elettronico su SiFattura, è sufficiente collegarsi a questa pagina ed eseguire l’autenticazione con SPID, CNS, Codice Fiscale o Codice Entratel.

A questo punto:

Scegliere la sezione Fatture e Corrispettivi

Selezionare tra i Servizi Disponibili – Fatturazione Elettronica la voce Registrazione dell’indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche

la voce Inserire il codice destinatario Libero SiFattura 10ZKECO

Confermare l’operazione

Conclusa la procedura, otterrai un codice QR con tutti i dati della partita IVA appena registrata, compreso il codice destinatario. D’ora in poi, tutte le fatture destinate alla partita IVA registrata saranno inviate utilizzando il codice destinatario inserito. È importante verificare con attenzione i dati inseriti sul portale dell’Agenzia delle Entrate in quanto, in caso di errore, le fatture non saranno recapitate.

Come importare le anagrafiche di clienti e prodotti in SiFattura

Se hai sottoscritto il piano Pro (49€+IVA all’anno), puoi trasferire tutte le anagrafiche dei tuoi clienti/fornitori, prodotti/servizi, banche/conti dal tuo precedente gestionale a SiFattura.

Per importare le anagrafiche, devi accedere alle Impostazioni e nella sezione Profilo Azienda selezionare la voce Importatore anagrafiche nella colonna di sinistra.

Qui potrai caricare le tue anagrafiche in formato CSV, XLS o XLSX assicurandoti che il file abbia formato e struttura uguale al file di esempio fornito.

puoi fare l'accesso con le tue credenziali (le stesse della posta) oppure, se non hai un account Libero, crearne uno nuovo gratuitamente.