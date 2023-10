WhatsApp, come risolvere facilmente i problemi più comuni

Fonte foto: diy13 / Shutterstock

WhatsApp è un’app molto semplice da utilizzare ma è soggetta ad alcuni problemi comuni. Si tratta di piccoli malfunzionamenti che, in alcuni casi, possono pregiudicare il corretto utilizzo dell’applicazione. Fortunatamente, i problemi più comuni di WhatsApp sono facilmente risolvibili con semplici operazioni. Vediamo, quindi, quali sono e come risolvere questi problemi.

Non è possibile installare WhatsApp sul telefono

Possono esserci vari motivi alla base dell’impossibilità di installare WhatsApp sul telefono. L’app è scaricabile direttamente dallo store ed è, quindi, facilmente reperibile. Una delle principali cause del problema è l’utilizzo di uno smartphone con sistema operativo obsoleto e non più supportato da WhatsApp. In questo caso, l’unico modo per risolvere il problema è cambiare telefono.

L’installazione potrebbe essere impossibile anche a causa di poca memoria libera sullo smartphone. Per risolvere il problema è necessario liberare spazio, eliminando app non utilizzate e foto e video (che possono essere spostati sul cloud o su una memoria esterna). In questo modo, l’installazione avverrà senza problemi. Per maggiori dettagli è possibile fare riferimento all’approfondimento su perché WhatsApp non si installa e non si aggiorna.

Non si può utilizzare WhatsApp sul tablet

WhatsApp è disponibile su tablet Android e su tablet Windows (installando l’app desktop). Da notare che è possibile anche usare WhatsApp su iPad. Tutti gli utenti dell’app possono, quindi, utilizzare WhatsApp da tablet senza SIM.

Per utilizzare l’app sul tablet si sfrutta la funzione multi-dispositivo che permette di abbinare allo smartphone altri dispositivi “secondari”. Se, per qualsiasi motivo, non si riesce a utilizzare WhatsApp su tablet (ad esempio per un sistema operativo non più supportato) è possibile provare a utilizzare WhatsApp Web e, quindi, accedere all’app tramite browser web.

Non arriva il codice di attivazione

Dopo aver installato l’applicazione è necessario ricevere un codice di attivazione per completare l’iscrizione. Solitamente il PIN si materializza sotto forma di SMS, ma alcune volte il servizio presenta dei problemi. Se non vi è arrivato il codice di attivazione di WhatsApp è necessario controllare che si sia inserito correttamente il proprio numero di telefono e il prefisso internazionale scelto corrisponda a quello dell’Italia (+39). In alternativa si può richiedere il codice di attivazione WhatsApp direttamente tramite chiamata.

WhatsApp non funziona

Quante volte vi sarà capitato di esclamare “WhatsApp non funziona” e di dare la colpa al proprio smartphone? Solitamente, però, la causa del malfunzionamento di WhatsApp non è lo smartphone, ma la distrazione.

Prima di cercare su Internet le causa del problema è necessario controllare che la rete Wi-Fi dell’abitazione funzioni correttamente o che abbiamo abbastanza soldi sulla scheda SIM per il rinnovo dell’abbonamento telefonico per poter usare la rete dati.

Potrebbe anche essere che WhatsApp non funziona a causa di un virus che non permette di lanciare l’applicazione. In questi casi è necessario effettuare una scansione con un antivirus, disinstallare l’applicazione e installarla nuovamente. In questi casi, conviene sempre fare prima il backup delle conversazioni di WhatsApp.

Non si vedono i contatti

Il motivo per cui si installa WhatsApp è principalmente uno: restare in contatto con i propri amici. Per poter mandare un messaggio su WhatsApp è necessario conoscere il numero del destinatario: solitamente l’applicazione utilizza direttamente i numeri presenti nella rubrica dello smartphone.

Può capitare che nella sezione Contatti non sia presente nessun numero: in questo caso è necessario effettuare dei controlli per capire come risolvere il problema di WhatsApp. Ricordiamo che è sempre possibile aggiornare la lista contatti di WhatsApp.

In primis bisogna accertarsi che il proprio amico sia presente su WhatsApp e in un secondo momento se il numero che utilizza è lo stesso presente nella propria lista contatti. Potrebbe anche essere che abbiamo sbagliato a scriverlo confondendo la posizione di qualche numero.

Cambiare numero di telefono su WhatsApp

WhatsApp permette di cambiare il proprio numero di telefono senza perdere nessuna conversazione e nessuna delle immagini condivise con i propri amici. Per farlo non bisogna disinstallare l’app e effettuare una nuova registrazione. È sufficiente accedere alla sezione Account delle Impostazioni. Il cambio di numero sarà immediato e tutte le conversazioni saranno conservate.

Video e note vocali non funzionano

Se non riuscite a vedere i video su WhatsApp il problema potrebbe essere legato all’applicazione che utilizzate per riprodurre i filmati. Prima di cambiare app, è necessario controllare che non ci siano degli aggiornamenti disponibili sul Google Play Store o sull’App Store che risolvono il problema di WhatsApp. In alternativa potrete installare un’applicazione che vada a sostituire quella di default dello smartphone. C’è una soluzione anche per risolvere il problema delle note vocali di WhatsApp che non si sentono.

Come nascondere le spunte blu di WhatsApp

Le spunte blu possono diventare un tormento per molti utenti. Per evitare di dare una conferma della lettura del messaggio è possibile disattivarle. Si tratta di un’operazione semplicissima che può essere completata dalle Impostazioni. Per tutti i dettagli è possibile seguire il procedimento per disattivare le spunte blu di WhatsApp.

Non riesco a vedere l’ultimo accesso

Per capire se un amico ha ricevuto il nostro messaggio, oltre alle spunte blu di WhatsApp, è necessario controllare l’orario del suo ultimo accesso. In alcuni casi però WhatsApp non offre questa possibilità e le cause sono diverse. Per primo è necessario controllare se è attiva l’opzione Ultimo accesso sul proprio account.

Per effettuare il controllo si dovrà entrare nelle Impostazioni, poi premere su Privacy. Nella nuova finestra si dovrà vedere se nella sezione Ultimo Accesso e online ci sia scritto Tutti. Se cambiando questa opzione non si riesce a risolvere il problema WhatsApp, l’unica spiegazione è che il vostro amico/contatto vi abbia bloccato oppure non vi permette di vedere l’orario del suo ultimo accesso.

Non funzionano le chiamate con WhatsApp

Se avete dei problemi nel chiamare con WhatsApp è necessario controllare la qualità della propria connessione a Internet. Infatti, il servizio dell’applicazione di messaggistica istantanea richiede una linea dati abbastanza veloce, altrimenti non si riuscirà a sentire la voce dei propri amici. È consigliabile effettuare le chiamate e le videochiamate quando si è connessi alla rete Wi-Fi della propria abitazione. Un’altra verifica da fare riguarda i permessi. WhatsApp deve avere le autorizzazioni per l’accesso al microfono e al telefono per gestire le operazioni di chiamata. Questa verifica può essere effettuata dalle Impostazioni del dispositivo, andando nella sezione delle app installate e individuando la voce WhatsApp.